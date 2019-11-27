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    27.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Büyük cuma kampanyası

    D’S Damat, ‘Büyüksün Cuma’ adını verdiği kampanyayı başlattı.

    Büyük cuma kampanyası

    3 adet ve üzerinde ürün alışverişlerinde net yüzde 60 indirim sunan kampanya 27-28-29 Kasım 2019 tarihleri arasında hem mağazalarda hem de online shop’ta uygulanacak. Şirketten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

    “Sezonun vazgeçilmez parçası olan astarsız ve malzemesiz üretilen ceketler sağladıkları hareket kabiliyeti ve muhteşem hafiflikleri ile şıklığın yanında konforu ön plana çıkartırken, astarsız ve yumuşak vatkalı takım elbiseler çizgili, desenli ve baskılı gömlekler ve ince balıkçı trikolar sezonun anahtar parçalarını birbiri ile harmanlıyor.”

    Canlı tonlar

    Açıklamada, “Sezonun alışılagelmiş renkleri lacivert, gri ve siyahın yanında koleksiyonda öne çıkan bordo, mürdüm, portakal kızılı, avcı yeşili, derin haki, bronz tarçın ve badem tonları klasik çizgilerin dışına çıkıyor. Özellikle ceketlerde ve balıkçı yaka kazak ve trikolarda kendini gösteren capcanlı renkler, hem takım elbiseler hem de sezonun anahtar parçaları kadife pantolon ve gömlekler ile kombinleniyor” ifadelerine yer verildi.


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