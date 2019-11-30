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    HaberlerEkonomi Haberleri Büyük dosya transferi yerli girişimle yapılacak
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    30.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Büyük dosya transferi yerli girişimle yapılacak

    Yerli girişim SendGB.com 13 dilde dosya paylaşımı sağlıyor. SendGB ile 5GB’a kadar büyük dosyaları üye olmadan kolay ve hızlıca paylaşmak mümkün.

    Büyük dosya transferi yerli girişimle yapılacak

    SendGB.com’dan yapılan açıklamada, “Gönderilen dosyalar kullanıcı tarafından seçilen 1 ila 90 gün sonra otomatik olarak sunuculardan siliniyor. Aynı anda 500 dosya 20 alıcıya gönderilebiliyor. İstenirse dosyaların indirildikten sonra silinmesi de sağlanıyor. Ayrıca gönderim esnasında parola belirleme seçeneği de mevcut. Kullanıcılar, her gönderim için parola belirleyebiliyor. SendGB’de kullanıcılar dosya yüklerken ve indirirken sınırlanmıyor” denildi.

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