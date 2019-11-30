Büyük dosya transferi yerli girişimle yapılacak

SendGB.com’dan yapılan açıklamada, “Gönderilen dosyalar kullanıcı tarafından seçilen 1 ila 90 gün sonra otomatik olarak sunuculardan siliniyor. Aynı anda 500 dosya 20 alıcıya gönderilebiliyor. İstenirse dosyaların indirildikten sonra silinmesi de sağlanıyor. Ayrıca gönderim esnasında parola belirleme seçeneği de mevcut. Kullanıcılar, her gönderim için parola belirleyebiliyor. SendGB’de kullanıcılar dosya yüklerken ve indirirken sınırlanmıyor” denildi.