Son dakika...Çalışan anneye bakıcı desteği! Her ay bin 300 lira...

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34. Bu oranı artırmak için sosyal güvenlik sisteminde çalışan annelere yönelik birçok haklar sağlanıyor. Bakıcı çalıştıran ailelere devlet teşvikler veriyor ama çoğu anne bu teşviklerin farkında değil. Teşviklerden birincisini, bakıcının SGK priminin devlet tarafından ödenmesi olarak belirten İstanbul Özel İstihdam Büroları Derneği Başkanı Vural Şeker, “Yani gerekli koşullar sağlandığında bakıcınızın sigorta primlerinin tümü, 18 ay boyunca devlet tarafından karşılanıyor” dedi.

Hangi koşullar gerekiyor?

Bakıcılar için ödenecek SGK primi, brüt asgari ücretin (2020 TL) yüzde 37.5’i hesaplanarak bulunuyor. Yani bakıcı için SGK’ya ödeyeceğiniz 959.5 TL’lik primi, devlet karşılıyor. Bu teşvikten yabancı bakıcıların da faydalanabileceğini belirten Vural Şeker, teşviği alabilmek için gerekli koşulları ise şöyle sıraladı: “

● Hizmet aldığınız kişinin 10 günden fazla sizinle çalışıyor olması.

● SGK girişinin yapılmış olması.

● 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında bakıcınızın işe başlamış olması.

● İşe giriş tarihinden önceki 3 aylık sürede 10 günden fazla SGK’lı olarak çalışmamış olması.

● Bakıcınızın işe giriş tarihi itibarıyla İşkur’a kayıtlı işsiz olması gibi şartları taşıması.

● Ailenin ya da bakıcının daha önce bu teşvikten faydalanmamış olması gerekiyor.”

Maaşları ne kadar?

Ailelerin çok iyi İngilizce bildikleri ve öğrettikleri için Filipinli bakıcıları daha çok tercih ettiğini belirten Damla İnsan Kaynakları Müdürü Filiz Şeker, bakıcı ücretleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “İstanbul’da Filipinli bakıcı maaşı 5 bin-7 bin TL + 50 TL haftalık izin parası şeklinde. Ayrıca Nepal, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan uyruklu az yabancı dil bilenlere de ilgi var. Onların maaşları da 3 bin 500-4 bin lira arasında değişiyor. Türk bakıcıların da parası 4 bin liradan başlıyor ve + sigorta var. Yapılacak işin tanımına göre ve adaydan beklentilere göre, maaşlar daha az ya da çok olabiliyor.”

Bunlara bakın!

✘Çocuk bakıcısı arayan ailelerin ilk görüşmeden önce adayın kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, diploma fotokopisi ve sabıka kaydı gibi evraklarının eksiksiz olduğundan emin olmaları gerekiyor.

✘Görüştüğünüz adayı işe almayı düşünürseniz, daha detaylı bilgi almak için adayın referansları ile de konuşmalısınız.

✘Adayın işini gerektiği şekilde yapmasına engel olacak ve bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığından emin olmak için sağlık testi yaptırılması gerekiyor.

✘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan yasal bir firmayla iletişim kurun.

✘Bir insan kaynakları firmasının yasal olup olmadığını anlamak için firmayı, İşkur web sitesindeki https:// www.iskur.gov.tr/ ozel-istihdam-burolari/ acik-kapali-buro-listesi/ linkini tıklayarak kontrol edebilirsiniz.

Her ay 1300 TL destek

İkinci teşviği de 0-24 aylık çocuklarını bakıcıyla büyüten annelere, her ay 1300 lira destek sağlanması olarak ifade eden Vural Şeker, “Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan 3700 anneye 0-36 ay süresi boyunca, eğitimli bakıcı almak kaydıyla aylık 1300 TL destek geldi. Bakıcının mutlaka İşkur, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bakıcı eğitimi almış olması gerekiyor. Devlet ayrıca bakıcının kendisine de bir defaya mahsus 1650 TL veriyor” dedi. Pilot (deneme) olarak üç ilde verilecek teşviğin, daha sonra başka illerdeki anneler için de uygulanması planlanıyor. Destekten yararlanmak için yeni başvuru dönemi www. sgkegitimlibakici.org adresinden takip edilebilir.

Çocuklar kreşe

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği işbirliğinde geçtiğimiz haftalarda da 0-60 aylık (5 yaşına kadar) çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira destek sağlanacağı açıklanmıştı. Bu destekten de kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK’ya bildirilen kazancının aylık ortalaması, brüt asgari ücretin iki katını (2019 yılı için 5.116 TL) aşmayan anneler faydalanıyor. Devlet ayrıca kreş yapan işverene de vergi muafiyetinde bulunuyor.

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