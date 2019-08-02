Büyük hedeflere koşma zamanı

Ümit Önal şunları ifade etti:

“Küresel güç olma hedefine doğru ilerleyen Türkiye’nin, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke olma yolunda daha güçlü adımlar atabilmesi için şirketimize de büyük sorumluluklar düşmektedir. Türkiye’nin lider telekomünikasyon şirketi olarak bugüne kadar olduğu gibi bu ülke için yerli ve milli teknolojiler geliştirmenin en büyük sorumluluğumuz olduğu bilinciyle bundan sonra da hareket etmeye devam edeceğiz.”

Yenilikçi ürünler

Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çalışanların bilgi ve tecrübelerinin şirkete ışık tutacağını belirten Önal şöyle devam etti:

“Bu anlamda önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın dinamik ve dönüştürücü gücünü şirketimizin her kademesinde daha da görünür kılmak önceliklerimden biri olacaktır. Geleceğimizin teminatı olan gençlere özel önem verip, fikirlerini daha çok görünür kılacak ve yarının genç Türkiye’sine yatırım yapacağız. Gençlerden aldığımız ilham ve sinerjiyle onların dinamik dünyasını zenginleştiren, teknoloji odaklı, yenilikçi ürün ve hizmetlerle yine en çok gençlerin tercih ettiği bir marka olacağız.”

Öncü rolü sürecek

Önal, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’a, yönetim kurulu üyelerine ve görevi devraldığı Dr. Paul Doany’ye teşekkür ettiği açıklamasında ayrıca şu bilgilere yer verdi:

“Türk Telekom Grubu şirketleri, Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla ortaya koyduğu yol haritasında çalışanlarıyla bir bütün halinde çaba gösteriyor. Bu bağlamda, 5G teknolojilerinde, iştiraklerimizden Argela ile hem yurt içinde hem de yurt dışında teknoloji üreten bir ülkenin sesi olacağız. Sistem

entegratörümüz Innova ile geliştirdiğimiz çözümlerimizin sayısını ve niteliğini artıracağız. Yeni nesil eğitim teknolojileri şirketimiz Sebit’le, geleceğin eğitim dünyasının kapılarını aralayacağız. Müşteri destek hizmetleri şirketimiz AssisTT ile müşteri deneyiminde zirvede olacağız. Dünyanın en önemli ve yüksek kapasiteli denizaltı veri hattı konsorsiyumuyla 17 ülkeyi fiberle denizaltından birbirine bağlayan Türk Telekom International’ın,

uluslararası büyük projelerle

öncü rolünü sürdüreceğiz.”