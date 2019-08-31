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    Haberler Ekonomi‘Büyük Zafer’in100. yılına 100 oyun
    31.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Büyük Zafer’in100. yılına 100 oyun

    Kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan platform üyeleri, Büyük Zafer’in 100. yılını, Zafer Oyunları Projesi kapsamında 100 dijital oyun geliştirerek kutlayacak.

    ‘Büyük Zafer’in100. yılına 100 oyun

    ‘Oyunla Gelecek Oyun Geliştirme Yaz Kampı’ etkinliği kapsamında, Bilişim Vadisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Savunma Sanayii Başkanlığı, üniversiteler, dijital oyun sektörü ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

    Dijital Türk oyunu

    Etkinlik kapsamında, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Dijital Türk Oyunları Platformu tarafından bir ‘arama konferansı’ düzenlendi.

    Büyük Zafer’in 100. yılının, geliştirilecek 100 dijital oyunla kutlamanmasının hedeflendiği Zafer Oyunları Projesi, gençlerin, milli mücadele yıllarında yaşananları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda, hangi değerler üzerine kurulduğunu anlatan oyunlar üretmesi üzerine şekilleniyor. Çok yönlü, çok dilli ve çok kültürlü planlanması gereken oyunların senaryolarının oluşturulması sırasında ilgili kuruluşlarca gençlere destek sağlanacak.

    Bilişim Vadisi’nde, Dijital Türk Oyunları Platformu koordinasyonunda bir çalışma ofisi kurulacak.

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