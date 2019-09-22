Büyüme hikâyemizi teknolojiyle yazacağız

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali büyük coşkuyla devam ediyor. Salı günü başlayan ve bugün sona erecek festivalin 6 günde 1 milyona yakın kişiyi ağırlaması bekleniyor. Dün TEKNOFEST’e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, festivalin gençlere önemli bir örnek olduğunu, her yıl niteliğinin artırılarak gençlerle buluşmaya devam edeceğini söyledi.

Nitelikli iş imkanı

Türkiye’nin atılımlarına hızla devam ettiğini belirten Erdoğan, ‘milli teknoloji hamlesi’ ruhuyla hareket ettiklerini söyledi.

Dünyanın teknolojik dönüşüm yolunda olduğunu hatırlatan Erdoğan, ‘Bu süreçte yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olacağız’ vurgusu yaptı. Erdoğan, “Biz bu aşkla yürüyoruz. Bunun için katma değerli üretim öncülüğünde, küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız. 2023’e giden yolda yeni büyüme hikayemizi, teknoloji ve yenilikçilik anlayışıyla yazacak ve gençlerimize daha nitelikli iş imkanları oluşturacağız” diye konuştu.

‘Kendimize yeteceğiz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST ile ilkokuldan üniversiteye çocuk ve gençlere teknoloji ve havacılık sevgisi de aşılandığını kaydederken, salı gününden bu yana TEKNOFEST’e gelenlerin sayısının 500 bini aştığını ifade etti. Erdoğan, “Bugün hedef artık bir milyona ulaşmak. Bunu başarmak suretiyle gençlerimize teknolojiyi yerli ve milli olarak sevdirmek en büyük hedefimizdir. Bu millet bunu başaracak. Artık biz, kendimize yeteceğiz, buna alışacağız” dedi.

Erdoğan, geçen yıl 16 başlıkta 4 bin 200 takım, 20 bin yarışmacı ve 2 bin 500 finalist ile yapılan etkinliğin bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400’e yakın takım ve 2 bin finalist, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finaliste ulaştığına dikkat çekti.

Marka olacak

Ülkenin 81 şehrinden ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST’in rekor kırdığını belirten Erdoğan, bu etkinliğin Türkiye’nin en önemli markalarından biri haline geleceğini söyledi.

‘Tulga’nın deneme sürüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da ilk kez sergilenen BMC’nin yerli pikap aracını inceledi ve deneme sürüşünü yaptı. Araca, Erdoğan’ın da onayıyla miğfer anlamına gelen “Tulga” ismi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, denem sürüşünde araca bindikten sonra kendisine ilgi gösteren vatandaşlara el sallayıp selam vermek için aracın camını açmak istedi. Erdoğan araçtaki yetkiliye “Cam nereden açılıyor?” diye sordu. Yetkili ise Erdoğan’a camın o kadar açıldığını söyledi. Erdoğan, aracın direksiyonun rahat olduğunu belirtti.

Etkinlikten kısa kısa notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından düzenlenen yarışmaların kazananlarına ödüllerini takdim etti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, beraberindekilerle Akıncı SİHA’yı ziyaret etti. Erdoğan, Akıncı SİHA’ya imza attı.

Erdoğan’ın Akıncı’yı ziyareti sırasında alandaki hoparlörlerden, konuşmasında da alıntı yaptığı ‘Tamirci Çırağı’ şarkısı çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, torunları, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar ile Akıncı İHA önünde aile fotoğrafı çektirdi.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara ve gençlere oyuncak ile satranç seti dağıttı.

Erdoğan, festival kapsamında gerçekleştirilen Solo Türk’ün gösteri uçuşunu da izledi.

Erdoğan, TEKNOFEST ziyareti ardından 74. BM Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye uçtu.

‘Tamirci çırağı’ ile vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yılki TEKNOFEST’in açılışında da ifade ettiği gibi, ‘Her şey hayal ile başlar. Hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar’ vurgusunu yineledi. Burada merhum sanatçı Cem Karaca’nın ‘Tamirci Çırağı’ şarkısının dizelerini okuyan Erdoğan, “Biz de tulumları giydik. Bize de ‘Siz geri kalmış bir ülkesiniz, geri kalmış bir milletsiniz. Öyle kalın’ dediler. 81 vilayetimizin altyapı sorunlarını çözerek çıktığımız yolda demokrasimizi güçlendirdik, milli iradenin üstünlüğünü tahkim ettik. Ekonomimizi uluslararası rekabete uygun şekilde reforme ederek, üretimin, istihdamın, ihracatın, büyümenin ve teknolojinin gelişmesini sağladık. Böylece mahkum edilmek istendiğimiz geri kalmışlık zincirlerini birer birer parçaladık” dedi.

Tersine beyin göçü

Geçen yıl TEKNOFEST’te bilim insanlarının yurda dönüş seferberliğini başlattıklarını ve dünyanın her yerindeki bilim insanlarını ülkeye davet ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu programdan 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı faydalanarak, kritik araştırma geliştirme projelerinde önemli roller üstleneceklerdir. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programına önümüzdeki dönemde de devam edeceğimizin müjdesini paylaşmak istiyorum. Buna benzer bir programı yurt içinde çalışan araştırmacılarımız için de geliştireceğiz.”