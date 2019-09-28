'Çakar'lar sökülüyor

Başkentteki kamu, mahalli idareler ve üniversitelerde üst düzey yöneticiler, genel müdür ve daire başkanları, makam araçlarında bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemlerini söktürmeye başladı. Ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekindeki, “devletin en üst protokolü”nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korunmasından sorumlu koruma araçlarında, “çakar lamba” sistemleri kullanılabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta, ‘çakar’ olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kesinlikle kullanılmayacak. Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlarda ise, ışıklı/sesli uyarı işaretleri, görevle ilişkili olmak kaydıyla usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak. 1 Kasım’dan itibaren anılan araçlar dışında ‘çakar lamba’ yasaklanacak.