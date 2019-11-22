Çalışanlara zaman yeterli gelmiyor

Türkiye’de çalışanların yüzde 41.5’i zaman baskısı yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin “İş Organizasyonu ve Çalışma Zamanı Düzenlemeleri” araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada, zaman baskısı, “Yeterli olmadığı düşünülen zaman aralığında görevi bitirmek zorunda olmak” şeklinde tanımlandı. Ücretli veya yevmiyeli çalışanlardan zaman baskısı altında çalıştıklarını belirtenlerin oranı yüzde 47.3 iken bu oran işverenlerde yüzde 39.3, kendi hesabına çalışanlarda yüzde 29.3, ücretsiz aile işçilerinde ise yüzde 24.8 oldu.

İstihdamda olan 28 milyon 269 bin kişinin yüzde 29.8’i çalışma zamanının başlangıç ve bitişine kendisinin karar verebildiğini belirtti. Bu oran ücretli veya yevmiyeli çalışanların yüzde 6.2, işverenlerde yüzde 77.6, kendi hesabına çalışanlarda yüzde 83, ücretsiz aile işçilerinde ise yüzde 78.2 oldu.