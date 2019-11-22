BİST106.8050EURO6,310,07USD5,700,02ALTIN268,610,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriÇalışanlara zaman yeterli gelmiyor
    22.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çalışanlara zaman yeterli gelmiyor

    Çalışanlara zaman yeterli gelmiyor

    Türkiye’de çalışanların yüzde 41.5’i zaman baskısı yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin “İş Organizasyonu ve Çalışma Zamanı Düzenlemeleri” araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada, zaman baskısı, “Yeterli olmadığı düşünülen zaman aralığında görevi bitirmek zorunda olmak” şeklinde tanımlandı. Ücretli veya yevmiyeli çalışanlardan zaman baskısı altında çalıştıklarını belirtenlerin oranı yüzde 47.3 iken bu oran işverenlerde yüzde 39.3, kendi hesabına çalışanlarda yüzde 29.3, ücretsiz aile işçilerinde ise yüzde 24.8 oldu.

    İstihdamda olan 28 milyon 269 bin kişinin yüzde 29.8’i çalışma zamanının başlangıç ve bitişine kendisinin karar verebildiğini belirtti. Bu oran ücretli veya yevmiyeli çalışanların yüzde 6.2, işverenlerde yüzde 77.6, kendi hesabına çalışanlarda yüzde 83, ücretsiz aile işçilerinde ise yüzde 78.2 oldu.

    Arı kovanı yüklü kamyonetle tır çarpıştŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola saçılan arı kovanları özel kıyafetli görevlilerce kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Telegram nedir? Telegram web sürümü var mı?

    Telegram nedir? Telegram web sürümü var mı?

    KYK bursu ve kredi ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar?

    KYK bursu ve kredi ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar?

    Tekirdağ'da kaza! 1'i çocuk 5 kişi...

    Tekirdağ'da kaza! 1'i çocuk 5 kişi...

    BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

    BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

    Sıradaki Haber