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    Haberler EkonomiCari açığa ‘ilaç’ teknoloji transferi
    31.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Cari açığa ‘ilaç’ teknoloji transferi

    Türkiye’de 60 yılı aşkın süredir sağlık çözümleri sunan dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Sanofi, yerel pazarda 22 milyon TL ciroya ulaşan antibiyotik ürününü Türkiye’de üretme kararı aldığını açıkladı. Özel bir teknoloji ve altyapı gerektiren bu üretim projesi için şirket, Birgi Mefar ile anlaştı.

    Cari açığa ‘ilaç’ teknoloji transferi

    Bu kapsamda şimdiye dek Sanofi’nin İtalya’da gerçekleştirdiği üretim, 3 milyon euro yatırımla Türkiye’ye taşınacak. Bu teknoloji ilk kez başka bir ülkeye transfer edilecek.

    40 ülkeye ihracat

    Çalışmaların 2021’de tamamlanması ve ürünün hem Türkiye’de satışa sunulması, hem de 40’a yakın ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor. Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk şu bilgileri verdi:

    “2020-2026 döneminde 500 milyon TL’nin üzerinde lokal katma değer yaratacağız. İthalatta 100 milyon TL’nin üzerinde düşüş ve toplam ilaç ihracatına 300 milyon TL’ye yaklaşan katkı ile Türkiye dış ticaret açığı azalacak.”

    İşbirliği aşısı tuttu!

    Sanofi ile 2010 yılında Türkiye’nin ilk biyoteknoloji ve know-how transferi yatırımına imza attı klarını ve aşı üretimine başladıklarını hatırlatan Birgi Mefar Şirketler Grubu CEO’su Faik Somer de, “50 milyonun üzerinde doza yakın aşı ürettik” dedi. Somer, yeni işbirliğinin de Ar-Ge, istihdam ve ihracatla ülkeye hizmet edeceğini kaydetti.

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