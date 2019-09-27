Cari açık bu yatırımla 250 milyon $ düşecek

Pek çok sektörün hammaddesi olan polipropilen için yerli üretim 2023’te başlıyor. Rönesans Holding, bu kapsamda Ceyhan Endüstri Bölgesi’nin ilk endüstriyel üretim projesi olan Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin resmi ortaklık ve lisans anlaşmalarına imza attı.

1.4 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirilecek tesisin yapımına Ceyhan Petrokimya ve Endüstri Bölgesi’nde 2020 sonunda başlanacak.

Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi 2023’te tamamlandığında Türkiye’nin polipropilen ithalatının beşte birini ikame edecek ve cari açığı 250 milyon dolar azaltabilecek.

Tesisin imza törenine katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüzde 90’ından fazlası ithal edilen plastik hammaddesi polipropilenin tarımdan savunma sanayine, otomotivden inşaata hemen her alanda kullanıldığı bilgisini paylaştı.

Koreli ortak

Projenin ana ortakları arasında Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ve dünyanın önemli mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) şirketlerinden Güney Koreli GS E&C bulunuyor. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin teknoloji altyapısının lisansörleri ise ABD kökenli UOP Honeywell ve Hollanda kökenli LyondellBasell olacak.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, bölge için geçen yıl kasım ayında imzalanan ortaklık anlaşmasında projeyle Güney Koreli grupların da ilgilendiğini belirtmişti.

Yıllık 450 bin ton kapasiteli polipropilen üretim tesisine Cezayir devleti petro-gaz şirketi Sonatrach 2040’a kadar propan gazı temin edecek. Yatırımla birlikte yıllık 2.1 milyon tonluk polipropilen ithalatının yüzde 25’i karşılanabilecek ve ithalata ödenen 2.2 milyar dolar ülkede kalacak.

Tesisin inşaatında yaklaşık 2 bin kişi çalışacak, tesisin hayata geçmesiyle yaklaşık 600 kişilik istihdam oluşacak.

10 yılda 15 milyar $

Bu projeyi bir başlangıç olarak gördüklerini belirten Ilıcak, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın üçüncü büyük endüstriyel bölgesinin işletmecisi olan Hollandalı Port of Rotterdam ile gelecek 10 yıl içerisinde bölgeye yaklaşık 15 milyar dolarlık yerli ve yabancı yatırım çekmeye çalışacaklarını ifade etti.