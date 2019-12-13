CarrefourSA 100 yeni market açacak

CarrefourSA’nın 2019’da 120 milyon lira yatırım hedefiyle başladıklarını anımsatan Oran, halen 52 ilde 630 market ve 12 Lezzet Arası restoranla faaliyet gösterdiklerini ifade etti. Bu yıl odaklandıkları bir diğer konunun da e-ticaret olduğunu belirten Oran şu bilgileri verdi:



“Carrefoursa.com ile trafiğimizi yüzde 100’ün üzerinde, satışlarımızı da yüzde 101 artırıp aylık 35 binin üzerinde sipariş alır hale geldik. Böylelikle geçen sene toplam net satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 101’in üzerinde büyüme sağladık. Gelecek sene büyüyen bir CarrefourSA hedefiyle 100 yeni market, 4 yeni Lezzet Arası restoranı açacağız. Dijitalleşen dünyada yükselen trend e-ticarete odaklanacağız, farklı platformlardaki erişilebilirliğimizi artıracağız.”



Verimliliğe odaklandı



68 şehirde 200 mağazası bulunan Teknosa’nın da 2019’da 30 milyon liranın üzerinde yatırım yaptığını bildiren Oran şöyle devam etti:

“Mağazalarımız ve teknosa.com’da yılda 200 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Şu anda Teknosa olarak 16 milyon tekil müşteri verisine sahibiz. Yıl boyunca müşterilerimizin tüm kanallarda deneyimini iyileştirmeye, doğru ürün karmasını doğru lokasyonlarda sunmaya, tüketici trafiğini geliştirmeye, mağazaların verimliliğini artırmaya, stok ve gider optimizasyonuna odaklandık.”



Oran teknoloji ürünleri pazarı yılın ilk 9 ayında yüzde 4.3 büyürken Teknosa’da bu oranın yüzde 13 olduğunu sözlerine ekledi.