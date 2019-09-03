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    HaberlerEkonomiCasper’dan Via serisine yeni üye
    03.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Casper’dan Via serisine yeni üye

    Casper’ın yeni akıllı telefonu Casper VIA S kullanıcılarla buluştu. VIA S’te bulunan 128 GB dahili hafıza seçenekli modeli ile yüksek boyutlu verileri depolama imkanı sunarken, 13 MP ön kamerayla da kullanıcılar en güzel selfie fotoğrafları çekebiliyor.

    Casper’dan Via serisine yeni üye

    Performanslı bir işlemci, yapay zeka destekli Android 9.0 Pie işletim sistemi ve yüksek kapasiteli batarya özelliklerine ek olarak üç yeni renkle Casper VIA S, akıllı telefon pazarında kullanıcıların beğenisine sunuldu.

    Telefonun 6.22 inç’lik HD ekranı var. 3 GB Ram’i bulunuyor. 13 MP+2Mp’lik Led flaşlı arka kamerası ve 3.500 mAH’lık pili var. 165 gram ağırlığında, şafak mavisi, istiridye beyazı ve uzay siyahı renkleriyle satışa sunuluyor. Ayrıca damla çentik ekran daha fazla kullanım alanı sunuyor. 

     

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