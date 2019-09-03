Casper’dan Via serisine yeni üye

Performanslı bir işlemci, yapay zeka destekli Android 9.0 Pie işletim sistemi ve yüksek kapasiteli batarya özelliklerine ek olarak üç yeni renkle Casper VIA S, akıllı telefon pazarında kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Telefonun 6.22 inç’lik HD ekranı var. 3 GB Ram’i bulunuyor. 13 MP+2Mp’lik Led flaşlı arka kamerası ve 3.500 mAH’lık pili var. 165 gram ağırlığında, şafak mavisi, istiridye beyazı ve uzay siyahı renkleriyle satışa sunuluyor. Ayrıca damla çentik ekran daha fazla kullanım alanı sunuyor.