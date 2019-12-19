Çatı tipi güneş sistemlerinde amortisman süresi 2 yıla düşebilir

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından hazırlanan "Yeni Teşvikler Türkiye'nin Çatı Tipi Güneş Enerjisi Sektörünü Aydınlatıyor" başlıklı rapora göre, Türkiye güneş enerjisinde Avrupa pazarının önde gelen ülkeleri Almanya ve İngiltere'den daha fazla potansiyele sahip.

Mayıs ayında yürürlüğe giren aylık mahsuplaşma düzenlemesinin ardından Türkiye'ye çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin sayısının artacağı öngörülüyor. Söz konusu sistemlerin daha hızlı yaygınlaşması için ek teşviklere ihtiyaç duyuluyor.

Çatı tipi güneş enerjisi sistem kurulumlarında ilk maliyetleri düşürmek için panellere uygulanan KDV'nin kaldırılması ve şebekeye verilen elektrik için teşviklerin Avrupa ülkelerinde uygulanan seviyelere çekilmesi gerekiyor.

Almanya'da çatı üstü sistemler için kilovatsaat başına 14 avro-cent alım garantisi uygulanıyor. Ayrıca kredi geri ödemelerinin elektrik faturasına entegre edilmesi de abonelerin sisteme geçmesini kolaylaştırıyor.

Söz konusu teşviklerle sektörün desteklenmesi durumunda, Türkiye'de çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin 2030'da amortisman süresinin 2 yıla kadar düşebileceği tahmin ediliyor. Türkiye'de şu an bu sürenin yaklaşık 11 yıl olduğu belirtiliyor.

Çatıdaki potansiyelin 4 bin megavat olduğu tahmin ediliyor

Raporun yazarlarından IEEFA Enerji Finansmanı Analisti Gerard Wynn, Türkiye'nin güneş enerjisinde dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olduğunu belirterek, "Hükümet çatı pazarında da benzer bir büyümenin yaşanabilmesi için temelleri attı. Haneler bu teknolojiyi kullanmak için hevesli ancak öncelikle biraz daha finansal desteğe ihtiyaç var. Güneş enerjisi teknolojilerindeki ilerlemenin getireceği maliyet düşüşleri, geri ödeme süresini daha da kısaltacak." ifadelerini kullandı.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bengisu Özenç de Türkiye'de güneş enerjisi kapasitesinin son 3-4 yılda gösterdiği yüksek performansla 6 bin megavat sınırını geçtiğini kaydetti.

Çatılardaki potansiyelinin 4 bin megavat seviyesinde olduğunun tahmin edildiğine işaret eden Özenç, "Mayıs ayında yürürlüğe giren aylık mahsuplaşma düzenlemesi, söz konusu potansiyeli harekete geçirecek önemli bir adım oldu. Ek teşviklerle bu düzenlemenin çok daha fazla güçlendirilebileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.