BİST105.3820EURO6,33 0,17USD5,750,11ALTIN268,880,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler Ekonomi HaberleriÇay pudrası ihraç edecek
    26.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çay pudrası ihraç edecek

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) siyah ve yeşil çay pudrası ihraç edecek.

    Çay pudrası ihraç edecek

     

    ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, işletme tarafından üretilen siyah ve yeşil çay pudrasının pasta, dondurma gibi sektörlerde kullanılmaya başlandığı belirtildi.

    İhracata yönelik çalışmaların hız kazandığı ve ilk olarak Almanya’ya ihracat girişiminin gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, kısa sürede gerek matcha çayı olarak gerek kullanıldığı ürünlerde tüketicilerin beğenisini kazanan yeşil ve siyah çay pudrasının dünya pazarına açılmasının hedeflendiği aktarıldı.

    İlk sipariş Almanya’dan

    Açıklamada, bu anlamda çalışmaların başladığı, ilk adımın Almanya’dan atıldığı kaydedilerek, “Almanya üzerinden yapılan çalışmalarda bir kadın girişimci ile ön anlaşma sağlanmıştır. Hedefimiz Almanya’dan başlayarak katkı maddesi kullanılmadan, dünyanın üzerine kar yağan tek çayından üretilen çay pudrasının tanıtım ve satışını sağlamaktır” ifadesine yer verildi.

    26 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem26 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

    Son dakika: 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

    KYK burs ücretleri hesaplara yattı mı? KYK burs ücretleri ayın kaçında yatacak?

    KYK burs ücretleri hesaplara yattı mı? KYK burs ücretleri ayın kaçında yatacak?

    Adem Kılıççı polisin kafasında cam şişe kırdı!

    Adem Kılıççı polisin kafasında cam şişe kırdı!
    Zalim İstanbul 20. son bölüm izle! Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı

    Zalim İstanbul 20. son bölüm izle! Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı

    Sıradaki Haber