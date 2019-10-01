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    HaberlerEkonomiÇAYKUR, ağustos ayı yaş çay bedellerini ödedi
    01.10.2019 - 11:06 | | AA

    ÇAYKUR, ağustos ayı yaş çay bedellerini ödedi

    ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden, ağustos ayı yaş çay bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığı bildirildi.

    ÇAYKUR, ağustos ayı yaş çay bedellerini ödedi

    Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, ağustos ayında üreticilerden aldıkları 66 bin ton yaş çayın karşılığı olan yaklaşık 159 milyon liranın üreticilerin hesabına dün aktarıldığını söyledi.

    Alim, üreticilerin yaş çay bedellerini bugünden itibaren ilgili banka hesabından çekilebileceğini belirtti.

    Ödemelerin düzenli şekilde aksatılmadan yürütüldüğünü ifade eden Alim, üçüncü sürgün alımlarında ise sona yaklaştıklarını kaydetti.

     

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