ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında alınan 152 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 442 milyon lira ve organik yaş çay farkı olarak 39 milyon lira ödeneceği belirtildi.
Paranın, üreticilerin banka hesaplarına bugün itibarıyla aktarılmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.
Taksim Camii’nin büyük bir bölümü tamamlandı2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii’nin büyük bölümü tamamlandı. Yıl sonunda açılması planlanan caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliği yapılan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.