‘CE işareti Avrupa malı anlamına gelmiyor’

Rehberde, “CE işareti ürünün Avrupa Birliği’nde üretildiğini gösteren bir menşe işareti değildir. Sonuç olarak, CE işareti iliştirilmiş bir ürün dünyanın herhangi bir yerinde üretilebilir” denildi.

Serbest dolaşım hakkı

Rehbere göre tüm CE işaretli ürünlerin yetkililer tarafından test edilme onaylanma zorunluluğu bulunmuyor. Bakanlık tarafından hazırlanan rehberde, CE işareti taşıyan ürünlerin, ilgili Avrupa Birliği uyum mevzuatına uygun olduğu ve Avrupa pazarında serbest dolaşım hakkından faydalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“CE işareti ilişkilendirilen bir ürün her zaman Avrupa Birliği’nde mi üretilmektedir? Hayır. CE işareti sadece, ürün üretildiğinde tüm temel gereksinimlerin karşılandığını gösterir.

CE işareti ürünün Avrupa Birliği’nde üretildiğini gösteren bir menşe işareti değildir” denildi.

Üretici ekliyor

Üretici olarak ürünlerime CE işareti ekleyebilir miyim?

Gerekli uygunluk değerlendirme prosedürü uygulandıktan sonra CE işareti üreticinin kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından eklenebilir.

CE İşareti zorunlu mu? Eğer öyleyse hangi ürünler için geçerlidir?

CE işareti zorunludur. Bununla birlikte, bir ya da birden fazla birlik uyum mevzuatının CE işaretlemesini gerektirdiği durumlarda ürünlerin ortak pazara arz edilmesi için gereklidir. Birlik uyum mevzuatının CE işaretlemesini gerekli kıldığı kimi ürünler ise şunlardır: Oyuncaklar, elektrikli ürünler, makineler, kişisel koruyucu donanım ürünleri ve asansörler.

CE işaretinin doğru kullanımını kim denetler?

CE işaretinin gözetimi, Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde üye devletlerde bulunan kamu otoritelerinin sorumluluğundadır. CE işaretinin sahteciliği için uygulanacak prosedürler, önlemler ve yaptırımlar, üye devletin ulusal idari ve cezai hukukunda belirtilmiştir. Suçun ciddiyetine bağlı olarak, ekonomik operatörler para cezasına ve bazı durumlarda hapis cezasına çarptırılabilirler.”

Test ve onay zorunluluğu yok

Tüm CE işaretli ürünler yetkililer tarafından test edildi ve onaylandı mı?

Hayır. Aslında, ürünlerin yasal gerekliliklere uygun olduklarının değerlendirilmesi üreticinin sorumluluğundadır. Sadece kamu yararına yüksek risk teşkil ettiği kabul edilen ürünler, örneğin basınçlı kaplar, asansörler ve bazı takım tezgahları, bir üçüncü taraf, yani bir onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirir.