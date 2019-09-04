Çek bir yatırım

Çekya Başbakanı Andrej Babis, “Bizim uzun dönemli bir yatırım planımız var. Otoban ağını tamamlamak ve yüksek hızlı trenlere yatırım yapmak istiyoruz. Eminim ki bu konularda iş birliği yapabiliriz” dedi.

Onuruna düzenlenen çalışma yemeğinde konuşan Babis, Çek şirketlerinin Türkiye’de akıllı şehir, madencilik, enerji alanlarında başarılı projeler yürüttüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Çekya, AB’de orta büyüklükte bir ülke ama uzun ve başarılı bir sanayi üretimi geleneğimiz var. GSYH’de sanayinin en fazla paya sahip olduğu ülkelerden biriyiz. Çekya kaliteli ürün üretiyor, uzmanlık sahibi vasıflı elemanları var. Yeni bir inovasyon stratejisi ortaya koyuyoruz ve Çekya’nın, geleceğin ülkesi olduğuna inanıyoruz. Bizim uzun dönemli bir yatırım planımız da var. Otoban ağını tamamlamak ve yüksek hızlı trenlere yatırım yapmak istiyoruz. Eminim ki bu konularda iş birliği yapabiliriz.”

600 milyon $

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, Çekya’nın da Türkiye gibi yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerin imalatına odaklandığına dikkat çekerek, “Çekya’dan Türkiye’ye yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. Bu yatırımların artarak devam etmesini istiyoruz. Teknoloji yatırımlarını Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi teknoloji seralarına dönüştürdüğümüz serbest bölgelerimizde de Türk ve Çek ortak yatırım projeleri olarak görmekten mutluluk duyarız” dedi.

Çekya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması için, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Pekcan, Türkiye’ye uygulanan çelik kotalarından Gümrük Birliği’nin güncellenmesine pek çok konu üzerinde görüştüklerini dile getirdi.

İngilizlerle Brexit görüşmesi

Öte yandan Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da İngiltere Ticaret Bakanı Elizabeth Truss ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, “Brexit sonrasında Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin korunması ve geliştirilmesi için birlikte çalışma yönünde kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk” ifadesini kullandı.

Altyapı projelerinde yer almaya hazırız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Çekya ile ticari ilişkileri daha da genişletmek istediklerini belirterek, “Şu an 3,7 milyar dolarlık ticaret hacmini rahatlıkla 5 milyar dolara çıkarabiliriz” dedi. Türk müteahhitlerinin geçen sene yurt dışında 19 milyar dolarlık 261 proje üstlendiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bunlar arasında enerji santralleri, kara yolu, tünel ve köprülerin bulunduğunu aktardı. Çekya’daki altyapı projelerinde de yer almaya hazır olduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Türk taşımacılarımızın AB ülkelerine ve özellikle Almanya’ya gerçekleştirdiği taşımalarda, önemli bir transit ülke konumunda bulunan Çekya’dan yıllık sadece 10 bin adetlik taşıma kotası alabiliyoruz. Bu da transit taşımacılığımız için darboğaz oluşturuyor. Bunun kaldırılmasını ya da artırılmasını rica ediyoruz”