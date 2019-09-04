Cendere’ye Seba Suites geliyor

Metrekaresi 11 bin TL

57 metrekare ile 151 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 şeklindeki daire seçeneklerinin yer aldığı ve metrekaresi 11 bin TL’den satışa sunulan projenin Haziran 2020’de tamamlanması planlanıyor. Projede sosyal tesisler, açık yüzme havuzu, fitness center, çocuk parkı gibi sosyal donatı alanları yer alıyor. Proje, Vadi İstanbul AVM’ye 3.5, Kanyon AVM’ye 4.5, FSM Köprüsü’ne 6, Dolmabahçe tüneline 4, Çağlayan’a 3.4 kilometre mesafede yer alıyor.