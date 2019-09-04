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    HaberlerEkonomiCendere’ye Seba Suites geliyor
    04.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Cendere’ye Seba Suites geliyor

    Seba İnşaat, Kağıthane’nin Cendere bölgesinde Seba Suites projesini hayata geçiriyor. 7 bin 256 metrekare arsa üzerinde inşa edilen proje, toplam 237 daire ve 21 ticari üniteden oluşuyor. 15 ve 11 katlı 2 blok olarak tasarlanan projenin A bloğunda 138, B bloğunda 99 daire bulunuyor.

    Cendere’ye Seba Suites geliyor

    Metrekaresi 11 bin TL

    57 metrekare ile 151 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 şeklindeki daire seçeneklerinin yer aldığı ve metrekaresi 11 bin TL’den satışa sunulan projenin Haziran 2020’de tamamlanması planlanıyor. Projede sosyal tesisler, açık yüzme havuzu, fitness center, çocuk parkı gibi sosyal donatı alanları yer alıyor. Proje, Vadi İstanbul AVM’ye 3.5, Kanyon AVM’ye 4.5, FSM Köprüsü’ne 6, Dolmabahçe tüneline 4, Çağlayan’a 3.4 kilometre mesafede yer alıyor.

     

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