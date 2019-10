Cep telefonu ortaya geldi!

Cep telefonu sektöründe giriş ve orta segmentteki modellere ilgi artıyor. Döviz kurlarındaki artış nedeniyle üst segmentteki modellerin ulaşılmaz hale gelmesi diğer segmentlere olan talebi artırdı. Ülkemizde 2019’da 10-11 milyon adet cep telefonu satılması öngörülüyor. Bu sayının yüzde 70-80’den fazlası orta ve giriş segmentinde olacak. Son çıkan yasayla 3.500 TL altındaki modellere taksit seçeneği sunulması bu yönelimi daha da artırdı. Piyasada 1.200-3.500 TL arası giriş, 3.500 TL ile 7.000 TL arası telefonlar ise orta segment olarak adlandırılıyor. Diğerleri ise üst segment. Üreticiler son dönemde orta ve giriş segmentinde pek çok yeni modeli piyasaya sundu. Bu modellere göz attık.

Z kuşağına hitap ediyor

Oppo, orta ve giriş segmentteki yeni modellerini Türkiye pazarına sunuyor. A9 2020 ve A5 2020, Z kuşağındaki genç kullanıcıları hedefliyor. Bu seri, fotoğrafçılık, tasarım ve uzun ömürlü pille dikkat çekiyor. 2020’nin, 48 MP ultra geniş dörtlü kamerası, ikili stereo hoparlörleri ve 5.000 mAh bataryası var. Ultra gece modu 2.0, ultra geniş açı, 16 MP ön kamera, selfie çekimleri için yapay zekâ güzelleştirme teknolojisini kullanıyor. Video çekimi 4K teknoljisiyle yapılıyor. A5 ışıltılı beyaz ve parlak siyah, A9 2020 ise deniz yeşili, uzay moru renkleriyle geliyor. A5 2020, 6.5 inç’lik ekran, 64 GB bellek, 3 GB Ram’le 1.999 TL’den satılacak.

Yapay zeka destekli kamera

Honor giriş ve orta segment modellerini zenginleştiriyor. Yapay zekâ destekli 24 MP özçekim kamerası ve 3.400 mAh kapasiteye sahip bataryasıyla öne çıkan Honor 10 Lite telefonunu Türkiye’de satışa sundu. 6.21 inç’lik damla çentik Full HD+ ekranında yüzde 90 ekran gövde oranı sunuyor. 24 MP’lik özçekim kamerası, 13 MP + 2 MP yapay zekalı çift arka kamerası bulunuyor. Geniş açıklığa sahip objektif sayesinde düşük ışık koşullarında dahi en iyi pozları yakalamak mümkün oluyor. Yapay zekâ özelliği sayesinde 22 farklı senaryo arasında tanıma yapabilen arka kamera, ayrıca süper gece çekimi modunda titreşimi önleyerek gece vakti de net ve parlak görüntüler elde etmeyi sağlıyor. Kirin 710 yonga setiyle güçlenen Honor 10 Lite, 32 GB depolama alanı ve 3 GB Ram özelliğiyle 1.399 TL’lik fiyata sahip.

Model sayısını artırdı

Samsung, orta ve giriş segment için son olarak Galaxy A30s modelini duyurdu. Türkiye’de A30s beraberinde A20 ve A10’un yeni versiyonları olan A10s ve A20s’le geldi. Model, çok işlevli kamerası, sonsuz-V ekranı ve uzun süren pil gücü ile dikkat çekiyor. Galaxy A30s ışık kırılması efekti içeren arka yüzeye ve kendine has tasarıma sahip. Hızlı şarj özellikli 4.000 mAh pili var. Yapay zeka tabanlı Game Booster’ı ile oyun severleri de cezbediyor. 25 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve yeni 5 MP derinlik kamerası olmak üzere üç arka kamerayla geldi. 5 MP derinlik kamerasının üzerinde canlı odak özelliği var. Ekran içi parmak izi okuyucusu da bulunuyor. 6.4 inç’lik Super Amoled ekranı, 1.8 GHz işlemci, 4 GB bellek, 64 GB depolama alanı diğer teknik özellikleri. 166 gram ağırlığındaki telefon, prizma siyahı, prizma beyazı, prizma yeşili renk seçenekleri sunuyor. Fiyatı KDV dahil 2.599 TL.

İlgi çekici renklerle geliyor

Casper yeni amiral gemisi modeli Via A4’ü tanıttı. Telefon cam tasarımı ve kristal beyaz, şafak mavisi renkleriyle ilgi çekiyor. Via A4’ün 6.3 inç’lik damla çentikli ekranı var. Oyunlar, sosyal medya ve videolarda daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlıyor. Incell ekran ise gerçeğe yakın bir görüntü sunuyor. Telefonda bulunan yapay zekalı kameralar, çok daha canlı ve çarpıcı fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. 16 + 5 MP arka kamera ve 13 MP ön kamerası var. Detay gerektiren tüm fotoğrafları farklı birçok mod seçeneğiyle çekme imkanı tanıyor. Gece çekim modu ile hiçbir detay kaçmıyor. Yapay zeka destekli güzellik efekti, portre modu ve çekilen fotoğrafa sonradan derinlik ekleme gibi özellikler sosyal medya meraklılarının beklentilerini karşılıyor. Via A4’ün 3.950 mAh batarya kapasitesi var. Günlük işlerde, oyun oynarken veya fotoğraf çekerken kullanıcı deneyiminin artmasını sağlıyor. Ram’e göre iki farklı seçenekle geliyor. 4G B/64 GB veya 6 GB/128 GB dahili hafıza seçeneği. İlk modelin fiyatı 2.199 TL, ikincisinin ise 2.599 TL.