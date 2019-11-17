Cep yakmadan ısınmanın yolu! İşte faturanızı yüzde 30-35 düşürecek önlemler

FATURADA ÖNEMLİ ORANDA TASARRUF SAĞLAYIN

Bu yıl bir türlü kış gelmek bilmese de geceleri artık daha serin ve soğuk oluyor. Bu yüzden kombiler çalışmaya başladı. Havalar bu şekilde giderse doğal gaz faturası geçen yıla göre daha düşük kalacak. Ancak daha aralık, ocak ve şubat ayları var.

Dolayısıyla hazırlıklı olmakta ve faturaları düşürecek önlemleri bir yere not etmekte fayda var. Alacağınız küçük önlemlerle hem doğal gaz faturanızda yüzde30-35 oranında tasarruf sağlayabilir hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek olabilirsiniz...

DOĞRU KAPASİTEDE KOMBİ

Kullandığınız kombinin evinizin büyüklüğüne ve radyatör uzunluklarına uygun seçilmesi, doğal gazı verimli kullanabilmeniz açısından büyük önem taşır. İhtiyacınızdan daha büyük ya da daha küçük kapasiteli kombi almak doğal gazın verimli kullanılmasını engelleyebilir.

Ayrıca farklı kombi türleri (hermetik, bacalı, yoğuşmalı ve konvansiyonel kombi gibi) arasından size en uygun olanı tercih ederek en fazla verimi alabilirsiniz

DUVAR, PENCERE YALITIMI

Isı kaybı çoğunlukla çatı, duvar ve pencerelerin ısıyı içeride tutacak özellikte olmamasından kaynaklanır. Oysa çatı, dış duvar yalıtımı (mantolama) ve çift camlı pencere sistemi ile yüzde 30’a varan oranlarda tasarruf sağlayabilirsiniz.

DÜZENLİ OLARAK BAKIM YAPTIRIN

Her yıl kış dönemi öncesinde düzenli olarak kombi bakımının yaptırılması, mevcut problemlerin tespit edilmesi ve varsa onarılması, kombi arızalarından kaynaklı yüksek faturaların da önüne geçer. Isınmanızı merkezi sistemle sağlıyorsanız kazan bakımlarının ihmal edilmediğinden emin olmalısınız.

GECELERİ PERDELERİNİZİ KAPATIN

✘Kombiyi 1 derece düşük sıcaklığa ayarlamanız yüzde 6-7’ye varan oranda doğal gaz tasarrufu yapmanızı sağlar.

✘Radyatörlerinizin arkasına ısı yalıtım levhası yerleştirmek tasarruf etmenize katkı sağlayabilir.

✘Sıcaklığın içeride kalması için geceleri perdelerinizin kapalı olması enerji tasarrufuna katkı sağlar.

✘Pencerelerinizden güneş çekildiği zaman perdelerinizi kapatın.

✘Bazı kombilerde ‘COMFORT’ mod var. Bu mod sürekli sıcak suyu hazır tuttuğundan faturanın artmasınına neden olur, kapatın.

✘Su basınç ayarının “1.5-2 bar” arasında olmasına dikkat edin.

1 DERECE %7 EKONOMİ

✘Radyatörlerinizin üstünü ya da önünü perdeyle kapatmayın; eşya, mobilya veya mermer koymayın. Radyatörlerin örtülmesi yakıt tüketimini yüzde 15 artırır.

✘Evden kısa süreliğine ayrılacağınız zaman kombinizi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırın. Aksi takdirde kombiniz yeniden çalıştırıldığında soğumuş evi ısıtabilmek için daha fazla çalışacak ve doğal gaz harcayacaktır.

✘Kış mevsiminde de olsa güneş alan pencerelerinizin perdelerini açarak güneş ışığından faydalanın.

✘Radyatör bağlantı borularını kontrol edin, su sızıntısı varsa onarın.

✘Çamaşırlarınızı oda içinde kurutmayın.

✘Kapı ve pencere kenarlarındaki boşlukları yalıtım bandı veya pencere süngeri ile kaplayın.

✘Kombide verimli kullanım için en uygun konfor sıcaklığı 20-21 derecedir.

SICAKLIK KONTROLÜ

Termostatik, yani sıcaklık ayarlı olarak geliştirilmiş vanalar; sıcak suyun radyatöre geçişini, oda sıcaklığı ayarladığımız değere erişince kapatır. Sonuç olarak sıcak su akışının kesilmesi, kombi ya da kazanların daha az çalışmasını ve yüzde 15’e varan oranlarda doğal gaz tasarrufu sağlar.

AKILLI TERMOSTAT

Ev sistemleri alanında faaliyet gösteren Somfy’den alınan bilgiye göre; evinizin enerji performansını, yaşadığınız bölgenin iklim koşullarını ve alışkanlıklarınızı analiz eden akıllı termostat, evin sıcaklığını hep istediğiniz seviyede tutarken, faturanızı da düşürerek bütçenize destek oluyor. Ayrıca, evinizde açık bir pencere tespit ettiğinde ısıtmayı geçici olarak durdurarak sizi uyarıyor.

BU HESABA DİKKAT!

✘Kış aylarında toplam 1.000 TL doğal gaz faturası ödeyen bir hane, yalıtım ve mantolama ile 300 TL civarında tasarruf sağlayabilir.

✘Ortalama bir hane konfor sıcaklığını 1 derece düşürürse yılda yaklaşık 100 TL’ye varan miktarda tasarruf sağlayabilir.

✘Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre; doğal gazı yakıt olarak tercih eden haneler, yılda ortalama 1.700 TL civarında fatura ödüyor. Doğal gaz ile ısınan haneler, kömür ile ısınan hanelere göre ortalama 1.100 TL, elektrik ile ısınan haneler göre ortalama 4.500 TL, LPG ile ısınan hanelere göre ise ortalama 5.900 TL daha az ısınma bedeli ödüyor.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN BUNLARI YAPIN!

✘Güvenliğiniz için herhangi bir gaz kaçağı olasılığına karşı hava akışını sağlayan havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayın.

✘Cihazlarınızın periyodik bakımlarını mutlaka yetkili servislerine yaptırın.

✘Doğal gaz tesisatına kendiniz müdahale etmeyin.

✘Elektrik kesildiğinde kombinizi kapatmanız, elektrikler tekrar geldiğinde cihazınızın zarar görmesini önlemeye yardımcı olur.

Bilal Emin Turan/ POSTA