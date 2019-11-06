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    HaberlerEkonomi HabeleriCepte abone 84 milyon olacak
    06.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİS

    Cepte abone 84 milyon olacak

    Türkiye’de mobil telefon abone sayısının gelecek yıl 84 milyona yükseleceği öngörülüyor. Anadolu Ajansı’nın 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan derlediği bilgilere göre, mobil telefon abone sayısı bu yılın sonunda 82 milyon 500 bine, gelecek yılın sonunda ise 84 milyona ulaşacak.

    Cepte abone 84 milyon olacak

    Bu yılın sonunda 11 milyon 800 olması beklenen sabit telefon abone sayısının gelecek yıl 12 milyona yükseleceği öngörülüyor. Genişbant abone sayısının da 2019 sonunda 76 milyon 500 bin olması gelecek yıl 79 milyona yükselmesi bekleniyor. 16-74 yaş grubunda internet kullananların oranı yüzde 75.3’e ulaşırken, bu oran kadınlarda yüzde 68.9, erkeklerde yüzde 81.8 olarak hesaplandı. 

    Park halindeki otomobil alev aldıİzmir’in Bayraklı ilçesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Yangın dolayısıyla otomobil kullanılamaz hale geldi.
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