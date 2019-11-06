Cepte abone 84 milyon olacak

Bu yılın sonunda 11 milyon 800 olması beklenen sabit telefon abone sayısının gelecek yıl 12 milyona yükseleceği öngörülüyor. Genişbant abone sayısının da 2019 sonunda 76 milyon 500 bin olması gelecek yıl 79 milyona yükselmesi bekleniyor. 16-74 yaş grubunda internet kullananların oranı yüzde 75.3’e ulaşırken, bu oran kadınlarda yüzde 68.9, erkeklerde yüzde 81.8 olarak hesaplandı.