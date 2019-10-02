02.10.2019 - 07:26 |
Güncel altın fiyatları 2 Ekim | Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı son durum
Altın fiyatları ne kadar oldu? Altına yatırım yapan vatandaşlar çeyrek altın fiyatını merak ediyor. Kapalıçarşı'da dünkü kapanışta 24 ayar külçe altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,30 yükseliş gösterdi. İşte 2 Ekim güncel altın fiyatları...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 270,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 441,00 lira, Cumhuriyet altını 1.805,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 270,80 liradan işlem gördü.
2 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 270 TL Satış: 271 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 438 TL Satış: 444 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 1.801 TL Satış: 1.816 TL