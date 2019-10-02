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    HaberlerEkonomiGüncel altın fiyatları 2 Ekim | Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı son durum
    02.10.2019 - 07:26 |

    Güncel altın fiyatları 2 Ekim | Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı son durum

    Altın fiyatları ne kadar oldu? Altına yatırım yapan vatandaşlar çeyrek altın fiyatını merak ediyor. Kapalıçarşı'da dünkü kapanışta 24 ayar külçe altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,30 yükseliş gösterdi. İşte 2 Ekim güncel altın fiyatları...

    Güncel altın fiyatları 2 Ekim | Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı son durum

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 270,80 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 441,00 lira, Cumhuriyet altını 1.805,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 270,80 liradan işlem gördü.

    2 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış: 270 TL Satış: 271 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış: 438 TL Satış: 444 TL

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Alış: 1.801 TL Satış: 1.816 TL

    Ankara'da milyonluk fuhuş çetesi çökertildiAnkara'da bir apartmanda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve bu yolla yıllık 20 milyon lira gelir elde ettikleri iddia edilen çeteye operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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