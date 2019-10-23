23.10.2019 - 09:29 |
Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? 23 Ekim Gram altın fiyatları
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 279,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.858,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 279,00 liradan işlem gördü. Peki Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. 24 ayar külçe altının gram fiyatı dünki kapanıştı 279 liradan işlem görürken hafta ortasında güne 277,99 lira seviyesinden başladı. Çeyrek altın Kapalıçarşı'da dün 454 liradan işlem görürken an itibariyle 456.16 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında günün ilk rakamları...
Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.