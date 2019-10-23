Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? 23 Ekim Gram altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. 24 ayar külçe altının gram fiyatı dünki kapanıştı 279 liradan işlem görürken hafta ortasında güne 277,99 lira seviyesinden başladı. Çeyrek altın Kapalıçarşı'da dün 454 liradan işlem görürken an itibariyle 456.16 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında günün ilk rakamları...