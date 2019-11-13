Çeyrek altın ne kadar? (13 Kasım 2019 altın fiyatları)

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında güncel durum araştırılıyor. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar, 13 Kasım 2019 Çarşamba günü altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte en güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 270,61 TL / Satış 270,66

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 433,12 TL / Satış 433,12



YARIM ALTIN NE KADAR?



Alış 863,52 TL / Satış 885,87



22 Ayar Bilezik



Alış 246,00 TL / Satış 248,50