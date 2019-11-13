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    HaberlerEkonomi HaberleriÇeyrek altın ne kadar? (13 Kasım 2019 altın fiyatları)
    13.11.2019 - 05:37 |

    Çeyrek altın ne kadar? (13 Kasım 2019 altın fiyatları)

    Altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Çeyrek, gram altın ne kadar? soruları sıkça merak ediliyor. İşte 13 Kasım 2019 Çarşamba günü altın fiyatlarında güncel durum...

    Çeyrek altın ne kadar? (13 Kasım 2019 altın fiyatları)

    Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında güncel durum araştırılıyor. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar, 13 Kasım 2019 Çarşamba günü altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte en güncel altın fiyatları...

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Alış 270,61 TL / Satış 270,66

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Alış 433,12 TL / Satış 433,12

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Alış 863,52 TL / Satış 885,87

    22 Ayar Bilezik

    Alış 246,00 TL / Satış 248,50

    Kız arkadaşına kurşun yağdırdıBursa Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıya vurarak öldürdü.
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