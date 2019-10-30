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    HaberlerEkonomiÇeyrek altın ne kadar? (30 Ekim 2019 altın fiyatları)
    30.10.2019 - 06:21 |

    Çeyrek altın ne kadar? (30 Ekim 2019 altın fiyatları)

    Alıcısı ve satıcısı altında son rakamları merak ediyor. Birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevabını araştırıyor. İşte piyasalardaki son durum...

    Çeyrek altın ne kadar? (30 Ekim 2019 altın fiyatları)

    Kapalıçarşı'da altın ne kadara alınıp ne kadara satılıyor sorusu yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın ve gram altında son rakamlar haberimizde...

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altının alış fiyatı 439,51 iken satış fiyatı 449,47 TL

    ALTIN (TL/GR)

    Alış: 275,43
    Satış: 275,46

    Cumhuriyet Altını

    Alış: 1.820,00
    Satış: 1.848,00

    Yarım Altın

    Alış: 876,27
    Satış: 898,94

    Çeyrek Altın

    Alış: 439,51
    Satış: 449,47

    22 Ayar Bilezik

    Alış: 250,50
    Satış: 253,50

    Defilede 'Cumhuriyet' coşkusuİzmir'de, bir AVM düzenlenen defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle podyuma çıkarak Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutladı. Mankerlerin coşkusuna, defileyi izleyen vatandaşlarda alkışlarıyla ortak oldu.
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