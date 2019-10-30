Çeyrek altın ne kadar? (30 Ekim 2019 altın fiyatları)

Kapalıçarşı'da altın ne kadara alınıp ne kadara satılıyor sorusu yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın ve gram altında son rakamlar haberimizde...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 439,51 iken satış fiyatı 449,47 TL

ALTIN (TL/GR)

Alış: 275,43

Satış: 275,46

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.820,00

Satış: 1.848,00

Yarım Altın

Alış: 876,27

Satış: 898,94

Çeyrek Altın

Alış: 439,51

Satış: 449,47

22 Ayar Bilezik

Alış: 250,50

Satış: 253,50