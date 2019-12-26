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    HaberlerEkonomi Haberleri Çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı? 26 Aralık altın fiyatları son durum
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    26.12.2019 - 11:52 |

    Çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı? 26 Aralık altın fiyatları son durum

    Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar? Dünkü kapanışta altının gramı günü yüzde 0,60 artışla tamamladı. Bugün itibariyle altın fiyatları ne kadar? İşte 26 Aralık altın fiyatlarında son durum.

    Çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı? 26 Aralık altın fiyatları son durum

    Altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne durumda?

    FON KATEGORİLERİNDE HİSSE VE ALTIN ÖNE ÇIKTI

    2019 Yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde yatırımcıların da yıllık bazad getirileri belli oldu. 23 Aralık itibariyle BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 22.90 oranında yükselirken gram altın yüzde 29.82; dolar ise yüzde 12.49 prim yaptı.

    HİSSE VE ALTIN FONLARI BU YIL ÖNE ÇIKACAK

    Yeni seneye girerken genel olarak düşük faiz ortamında, özellikle hisse ve altın yatırımlarına yönelinebilir. Yatırımcılar toplam portföylerindeki ağırlıklarına risk algılarına göre karar vermeli. Özellikle altın ve hisse senedi yatırımlarının sabit getirili menkul kıymetlere göre daha uzun vadeli yatırımlar olduğu unutulmamalı

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Çeyrek altın Alış: 457,29 Satış: 467,65

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın fiyatı Alış: 287,18 Satış: 287,24

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

    Cumhuriyet altını Alış: 1.897,34 Satış: 1.926

    26 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Vatandaşa satacaklardı! Yılbaşı öncesi büyük operasyonİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde eğlence yerleri ve büfelere sahte içki satmak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 ton sahte içki, 2 buçuk milyon sahte bandrol ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.
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