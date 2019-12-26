Çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı? 26 Aralık altın fiyatları son durum

Altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne durumda?

FON KATEGORİLERİNDE HİSSE VE ALTIN ÖNE ÇIKTI

2019 Yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde yatırımcıların da yıllık bazad getirileri belli oldu. 23 Aralık itibariyle BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 22.90 oranında yükselirken gram altın yüzde 29.82; dolar ise yüzde 12.49 prim yaptı.

HİSSE VE ALTIN FONLARI BU YIL ÖNE ÇIKACAK

Yeni seneye girerken genel olarak düşük faiz ortamında, özellikle hisse ve altın yatırımlarına yönelinebilir. Yatırımcılar toplam portföylerindeki ağırlıklarına risk algılarına göre karar vermeli. Özellikle altın ve hisse senedi yatırımlarının sabit getirili menkul kıymetlere göre daha uzun vadeli yatırımlar olduğu unutulmamalı

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 457,29 Satış: 467,65

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı Alış: 287,18 Satış: 287,24

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını Alış: 1.897,34 Satış: 1.926

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