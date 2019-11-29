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    HaberlerEkonomi Haberleri Ceza erteleniyor! Yeni düzenleme...
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    29.11.2019 - 08:20 |

    Ceza erteleniyor! Yeni düzenleme...

    Karşılıksız çekteki hapis cezası yeniden düzenlenecek. Hapis cezası kaldırılmayacak ancak 3 yıllık bir infaz ertelemesi getirilecek.

    Ceza erteleniyor! Yeni düzenleme...

    AK Parti, çekleri karşılıksız çıktığı için hapis cezası alacak yaklaşık 200 bin kişiyi yakından ilgilendiren bir çalışma yapıyor. Büyük çoğunluğunu orta ölçekli işletmelerin sahiplerinin oluşturduğu, ekonomi ve istihdama katkı sağlayan bu kişilerin cezaevine girmesi yerine 3 yıllık bir ceza ertelemesi ile borçlarını ödemesi şansı verilmesi planlanıyor.

    AK Parti, istihdamı da yakından ilgilendiren bu konuda karşılıksız çek verenlerin cezaevine girmeleri yerine dışarıda kalıp işini döndürmesi ve borcunu ödemesini sağlayacak bir formül üzerinde çalışıyor. Yapılan çalışmaya göre karşılıksız çeke hapis cezası kaldırılmayacak.

    Ancak 3 yıllık bir infaz ertelemesi getirilecek. Cezası 3 yıl süre ile ertelenen kişiye borcunu ödemesi için şans tanınacak. Bu süre içinde borcunu öderse cezaevine girmeyecek. Ceza ortadan kalkacak. Böylece hep hapis cezası ortadan kalkmayacak hem de çeki karşılıksız çıkanlara borçlarını ödemeleri şansı verilmiş olacak.

    Sabah

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