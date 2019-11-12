Çiftçi buğdayla barıştı

19 milyon ton

Ulusoy, “Geçtiğimiz sezonda buğday ekim alanları 7 milyon hektara kadar düştü. Türkiye için bu olumlu bir veri değil. Çünkü buğday tüketimimiz de 19 milyon ton. Bunun başa baş kalması bizim için hassas bir durum oluşturuyor” şeklinde konuştu.

2019-2020 sezonu için güzel sinyaller aldıklarını kaydeden Ulusoy, TMO’nun bu yıl buğday alım fiyatını 2018’e göre yüzde 29 artışla 1.350 lira olarak belirlediğini anımsatarak, şöyle dedi:

“Bu fiyat artışı çiftçi için önemli bir mesaj oldu. Özellikle İç Anadolu’nun doğusunda, güneyinde, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir diyebileceğimiz bölgede son 2 yıldır ekim alanlarında nohuta kayış varken, şimdi buğdayın tekrar toparlandığını görüyoruz. Her bölgede durum aynı değil. Çukurova’da pamukla, Trakya’da kanola ve ayçiçeği ile değişen ekim alanları var. Ekim alanındaki artış yüzde 5’ten aşağı olmaz. Bu çok önemli ve istisnai bir rakam. Değişim oranı yüzde 2-3’tür. Ekim alanlarının yüzde 4-5 artarak kaybı telafi etmesini bekliyoruz.”