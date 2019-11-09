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    09.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Çiftçilere 284 milyon liralık destek

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum-fidan desteği adı altında üreticilere toplam 284 milyon liralık ödeme yapacaklarını bildirdi.

    Çiftçilere 284 milyon liralık destek

    Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mayıs-haziran dönemi için 275 bin yetiştiriciye 148 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesi gerçekleştireceklerini belirten Pakdemirli, bunların kimlik numaralarına göre yapılacağını ifade etti.

    Pakdemirli, kimlik numarasının son hanesi 4, 6, 8 olan üreticilere dün yapılan ödemelerin, 0, 2 olanlara ise 15 Kasım itibarıyla yapılacağına işaret ederek, “Bunlarla 2019 Ocak ayından bu yana çiğ süt üreticilerimize toplam 915 milyon lira ödemiş olacağız” dedi.

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