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    27.11.2019 - 11:13 | | AA

    Çiftçiye 14 yılda 5,9 milyar lira hasar tazminatı ödendi

    Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), kuraklıktan dona, aşırı yağıştan rüzgar etkisine kadar çeşitli doğal olaylardan zarar gören çiftçilerin imdadına yetişti.

    Çiftçiye 14 yılda 5,9 milyar lira hasar tazminatı ödendi

    AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, üreticilerin doğal afetlere karşı koruyucusu TARSİM, 2005 yılında kuruldu ve ilk poliçesini 2006'da düzenledi.

    Sigorta poliçesi bedelinin yüzde 50'si bakanlıkça karşılanırken, bu oran açık alanda yetişen meyvelerde don riski için yüzde 67, ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında yüzde 60 olarak uygulandı.

    TARSİM'in kapsamı bu yıldan itibaren genişletilirken, elma, armut ve ayvada teminat başlangıcı pembe-beyaz tomurcuk dönemine çekildi. İlçe bazlı kuraklık verim sigortasına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikaleye ilave olarak mercimek ve nohut da eklendi. Bu ürünlerin, kuraklık, don, sıcak rüzgar, aşırı nem ve aşırı yağış gibi risklerin neden olduğu verim azalışları da sigorta güvencesine alındı.

    İncir ve üzümde yağmur, küçükbaş hayvan hayat sigortasında yavru atma, büyükbaş hayvan hayat sigortasında ise terör riski de teminat kapsamına dahil edildi.

    Kapsam genişletilecek

    TARSİM'in kapsamını genişletme çalışmalarına gelecek yıl da devam edilecek.

    TARSİM kapsamında, Haziran 2006'dan bu yılın ekim ayına kadar toplam 211,6 milyar liralık tarımsal varlık sigorta kapsamına alındı. Bu süreçte, 12,4 milyon poliçe düzenlendi, 5,6 milyar lira devlet prim desteği ödemesinde bulunuldu. Bu kapsamda ödenen hasar tazminatı ödemesi ise 5,9 milyar lirayı buldu.

    Bu yılın 10 aylık döneminde 1 milyar 101 milyon lira devlet prim desteği ödenirken, poliçe sayısı 1 milyon 791 bin oldu.

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