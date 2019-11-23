Çiftçiye çözüm kooperatifleşme

60 maddelik bildirgesinin en önemli noktası kooperatifleşmenin öne çıkarılması oldu. Kooperatifleşme, bir taraftan çiftçinin korunmasını sağlayacak, öte yandan tüketicileri yüksek fiyattan koruyacak.



6 madde öne çıktı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 madde içinde özellikle 6’sını öne çıkardı: Tarımın stratejik önemi, ithalat, üreticiye destek, ürün destekleri, arazi toplulaştırma ve gıda güvenliği. Erdoğan’ın “Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız. Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kâr odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz” ifadelerini hatırlatan Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, bu nedenle holdingleşme planının ortadan kalktığını, kooperatif temelin üzerinde üreticinin öne çıkarılacağını dile getirdi. Yıldırım, “Güçlü kooperatif örnekleri, hem bu anlamda bir kalkınmanın mümkün olduğunu, hem de artan girdi fiyatlarına karşı üreticinin birlik olması gerektiğini gösterdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bu birliği devletin en iyi şekilde destek olacağını kaydetti” dedi.



Uygulama beklentisi



Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş, çıkan kararların takipçisi olacaklarını belirtirken, bundan sonra sonuçların uygulamaya geçirilmesini beklediklerini söyledi. Demirtaş, “Gıdada bağımsızlığımız, üreticinin sürdürülebilir bir üretimi sağlamasıyla mümkün olur” diye konuştu.