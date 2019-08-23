BİST95.5980,21EURO6,39-0,09USD5,770,03ALTIN277,59-0,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi'Çiftçiye peşin ödeme piyasayı rahatlatır'
    23.08.2019 - 10:16| AA

    'Çiftçiye peşin ödeme piyasayı rahatlatır'

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çiftçilere ürün bedellerinin peşin ödenmesinin piyasaları da rahatlatacağı belirterek, "Çiftçiye yapılacak peşin ödeme ekonomiye can suyu olur." ifadelerini kullandı.

    'Çiftçiye peşin ödeme piyasayı rahatlatır'

     

    Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, buğday, çay, fındık, zeytin gibi birçok üründe çiftçiye, taban fiyatı da göz önünde bulundurularak ödeme yapılmasının hem üreticileri hem de esnafı rahatlatacağını belirtti.

    Çiftçiye yapılacak peşin ödemenin piyasaları da rahatlatacağını ve ekonomiye can suyu olacağını aktaran Palandöken, "En önemlisi çiftçi esnafımıza olan borcunu zamanında ödemiş ve esnafdan bir sonraki yılın ürünlerini daha ucuza alma imkanı olacaktır. Peşin para ile yapılacak alışverişlerde vade farkı olmayacağı için maliyetler düşecektir. Bu düşüşte fiyatlara yansıyacağı için zam yerine fiyatlar düşme eğilimine girecektir. Aksi takdirde birkaç ay süre sonra yapılan ödemelerde çiftçi zor durumda kalıyor ve tüccara gidip ürününü fiyatının altında satmak zorunda kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

    Palandöken, çiftçi sayısının azaldığına dikkati çekerek, tarımda kendi kendine yeten bir ülke olabilmek için söz konusu düşüşün önüne geçilmesi gerektiğine işaret etti.

     

    Bu halde bulundu! İnanılmaz değişim...Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçici olarak tutulduğu hayvan barınağında, hayvanseverlerce bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteğiyle veterinere götürülerek, tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6,5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek terrier olduğu ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    15 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

    15 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

    Acı içinde kıvranan kocasına 'Bizden neden kaçıyorsun?' diye hesap sordu

    Acı içinde kıvranan kocasına 'Bizden neden kaçıyorsun?' diye hesap sordu

    Son dakika... Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 34 kişi hakkında gözaltı kararı

    Son dakika... Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 34 kişi hakkında gözaltı kararı

    Eş ve kaynanaya 'Sizi süründüreceğim" demek boşanma sebebi!

    Eş ve kaynanaya 'Sizi süründüreceğim" demek boşanma sebebi!

    Sıradaki Haber