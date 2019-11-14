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    HaberlerEkonomi HaberleriÇiftlik Muhasebe Veri Ağı'na kaydolan çiftliklere destek
    14.11.2019 - 10:00 | | AA

    Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na kaydolan çiftliklere destek

    Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü dahil olan tarımsal işletmelere 600 lira katılım desteği verilecek.

    Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na kaydolan çiftliklere destek

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, ÇMVA sisteminin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı sisteme katılan işletmelere 2019 için 600 lira katılım desteği ödemesi yapılacak.

    Destek, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birime gönderilen tarımsal işletmelere verilecek.

    Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek.

     

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