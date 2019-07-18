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    HaberlerEkonomiÇılgın ve hayali proje
    18.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Çılgın ve hayali proje

    Facebook Blokchain Departmanı Başkanı David Marcus, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde Facebook’un sanal parası Libra hakkında senatörlerin soruları yanıtladı.

    Çılgın ve hayali proje

    Senatörler, Facebook’un güvenilirlik sorununun bir dijital kripto para birimini piyasaya sürmesine engel olması gerektiğini belirtirken, Libra’yı da hayali ve çılgın olarak tanımladılar. Kıdemli Senato Üyesi Demokrat Sherrod Brown, Facebook’un dijital ödeme projesiyle ilgili şunları söyledi:

    Güveni hak etmiyor

    “Facebook skandal üzerine skandal ile defalarca güvenimizi hak etmediğini göstermiştir. İnsanların banka hesaplarıyla deney yapmalarına izin verirsek çılgınlık olur.”

    Brown insanların paralarını Facebook’a emanet edeceği fikrinin hayal olduğunu belirtirken, Cumhuriyetçi Martha McSally de, “Sizlere güvenmiyorum. İşlerinizi düzene sokmak yerine yeni bir iş modeli piyasaya sürüyorsunuz” dedi.

    Marcus ise Facebook’un yasal onay almadan Libra’yı piyasaya sürmeyeceğini belirterek, “İnsanların güvenini kazanmamız gerekiyor” dedi.

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