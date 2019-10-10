10.10.2019 - 11:05 |
Çin için büyüme beklentileri düşürüldü
Dünya Bankası, Çin için büyüme beklentilerini düşürdü.
SCMP'nin haberine göre Dünya Bankası, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının ekonomi üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğine işaret ederek Çin ekonomisi için 2019 ve 2020 GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Dünya Bankası, Çin ekonomisi için 2019 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 6,2'den yüzde 6,1'e indirirken, 2020 yılı için büyüme beklentisini de 0,3 puan düşürerek yüzde 5,9'a çekti.
Banka, Çin ekonomisinin 2021 yılında ise yüzde 5,8 büyümesini bekliyor.
Londra'da uçağın üstüne yatarak 'iklim protestosu' yaptıİngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen protestolar kapsamında bir 'Yok Oluş İsyan' (Extinction Rebellion) aktivisti British Airways'a ait uçağın üstüne tırmandı. Bulunduğu yerde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açan James Brown isimli adam, bir süre sonra uçağın üzerine yatarak protestosuna devam etti.