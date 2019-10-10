Çin için büyüme beklentileri düşürüldü

SCMP'nin haberine göre Dünya Bankası, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının ekonomi üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğine işaret ederek Çin ekonomisi için 2019 ve 2020 GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Dünya Bankası, Çin ekonomisi için 2019 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 6,2'den yüzde 6,1'e indirirken, 2020 yılı için büyüme beklentisini de 0,3 puan düşürerek yüzde 5,9'a çekti.

Banka, Çin ekonomisinin 2021 yılında ise yüzde 5,8 büyümesini bekliyor.