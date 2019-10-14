BİST93.981-5,10EURO6,540,73USD5,930,76ALTIN284,440,99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiÇin ticaret müzakerelerinde ABD ile orta yolda buluşmayı umuyor
    14.10.2019 - 15:17 | | AA

    Çin ticaret müzakerelerinde ABD ile orta yolda buluşmayı umuyor

    Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin-ABD ticaret müzakerelerinde Washington yönetimiyle orta yolda buluşmayı ve tartışmaların karşılıklı saygı çerçevesinde çözülmesini umduklarını bildirdi.

    Çin ticaret müzakerelerinde ABD ile orta yolda buluşmayı umuyor

    Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında "ABD’nin Çin ile orta yolda buluşmasını, iki ülke liderlerinin belirlediği prensipler doğrultusunda ortak çaba harcamasını, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde birbirinin endişelerini uygun şekilde çözmesini umuyoruz." dedi.

    ABD ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişmesini temenni ettiklerini dile getiren Gıng, geçen hafta Washington'da yapılan 13'üncü müzakerenin yapıcı geçtiğini söyledi.

    Gıng, "İki taraf bu müzakerelerde ortak endişelere konu olan ticari ve ekonomi meselelerine ilişkin samimi, etkili ve yapıcı müzakereler yürüttü, ziraat, fikri mülkiyet haklarının korunması, kur, finansal hizmetler, geniş ticari iş birliği, teknoloji transferi, gerginliklerin çözümü gibi alanlarda önemli ilerleme kaydetti. İki taraf sonraki müzakerenin ayarlanmasını ele aldı, nihai anlaşmaya yönelik ortak çalışma yürütmek için fikir birliğine vardı." diye konuştu.

    Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, cuma günü başkent Washington'da Çin-ABD ticaret müzakereleri çerçevesinde temaslarda bulunmuştu.

    Müzakereler sonrası Başbakan Yardımcısı Liu'yu kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'den 40 ila 50 milyar dolarlık tarım ürünü ithal etmeyi, fikri mülkiyet haklarına koruma getirmeyi ve finansal hizmetler ile döviz kuru konusunda ödünler vermeyi kabul ettiğini ifade etmişti.

      Katil zanlısından tüyler ürperten ifadelerAntalya’da kafasına poşet geçirilip, el ve ayakları bağlı halde ölü bulunan belediye çalışanını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Muhammet Y.'nin ifadeleri ise tüyleri ürpertti.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Cinayette kan donduran ifadeler: Kafasına poşet geçirmeden önce

      Cinayette kan donduran ifadeler: Kafasına poşet geçirmeden önce

      Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız'ın yeni planı...

      Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız'ın yeni planı...

      "Kayseri hipnoz" davasında Karadağ'a 12 yıl hapis cezası

      "Kayseri hipnoz" davasında Karadağ'a 12 yıl hapis cezası

      İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

      İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

      Sıradaki Haber