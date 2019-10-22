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    HaberlerEkonomiÇin ve ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandı
    22.10.2019 - 09:17 | | DHA

    Çin ve ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandı

    Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng Çin ve ABD'nin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağladıklarını söyledi.

    Çin ve ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandı

    Beijing'deki Xiangshan Forumu'nda konuşan Le, iki tarafın da birbirlerine saygı duyması durumunda bütün sorunların çözülebileceğinin altını çizdi ve hiçbir ülkenin diğerleriyle çalışmadan gelişemeyeceğini vurguladı.

    Le dünyanın Çin ve ABD’nin ticaret savaşına son vermesini istediğini ve bunun da ülkelerin "ayrışması" ya da yeni bir Soğuk Savaş'tan ziyade açıklık gerektirdiğini söyledi.

    "Birbirimize saygı duyduğumuz ve eşit işbirliği istediğimiz sürece, Çin ile ABD arasında çözülemeyecek bir

    anlaşmazlık yok" diyen Le, Çin'in hiçbir zaman temel çıkarlarından ödün vermeyeceğini veya diğer ülkelerin güvenliğine zarar vermesine izin vermeyeceği konusunda da uyardı.

      Fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle pazara böyle daldıKadıköy’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil pazardaki vatandaşların arasına daldı. Vatandaşlara çarpıp pazar tezgahlarını yerle bir eden sürücü pazarı savaş alanına çevirdi. Otomobilin bir kamyonete çarparak durabildiği olayda 2’si ağır 8 kişi yaralanırken otomobilin pazara daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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