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    Haberler EkonomiÇin yabancı şirketlere yönelik sınırlandırmaları kaldırdı
    17.10.2019 - 09:08 | | DHA

    Çin yabancı şirketlere yönelik sınırlandırmaları kaldırdı

    Çin hükümeti yabancı şirketlere yönelik tüm sınırlandırmaları, bankalar, güvenlik şirketleri ve fon yönetimi gibi yabancı şirketler için kaldırdığını duyurdu.

    Çin yabancı şirketlere yönelik sınırlandırmaları kaldırdı

    Devlet televizyonunun haberine göre, hükümetin bu çalışmayla birlikte 2019’da 2 trilyon yuan üzerinde vergi ve ücret kesintisi beklediğini belirtti. Çin hükümeti, yabancıların ülkelerine yatırımını arttırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

    Çin Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, vadeli işlemler, hisse senedi ve yatırım fonları piyasalarında faaliyet gösteren finans şirketlerinde yabancı sahipliğine uygulanan sınırları 2020 yılında kaldıracağını açıkladı.

    Kurul'dan yapılan açıklamaya göre yabancı sahipliği sınırları, vadeli işlem piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için 1 Ocak'ta kaldırılacak. Söz konusu sınırlar hisse senedi piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için 1 Nisan'da, yatırım fonları piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için de 1 Aralık'ta kaldırılacak.

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