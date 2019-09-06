Çin zorunlu karşılık oranını düşürdü

Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada, bazı nitelikli bankalar için zorunlu karşılık oranı indiriminin 10 baz puan olacağını ve bu indirimin 50'şer puanlık iki dilim olarak uygulamaya geçirileceğini de duyurdu.

Açıklamada, "Reel ekonominin kalkınmasını desteklemek ve sosyal finansman maliyetinin azaltılması için finansal kuruluşların mevduat zorunlu karşılık oranı 16 Eylül 2019 itibariyle yüzde 0,5 puan düşürüldü. Buna ek olarak, küçük ve mikro işletmelerin, özel işletmelerin, desteklenmesi için kent ticaret bankalarının mevduat sorunlu karşılık oranları 15 Ekim ve 15 Kasım'da 0,5'er puan olmak üzere yüzde 1 puan düşürülecek" ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre zorunlu karşılık oranı indirimi piyasaya 900 milyar yuan uzun vadeli fonlama sağlayacak.