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    HaberlerEkonomiÇin'den ABD'nin "döviz manipülatörü" ithamına tepki
    06.08.2019 - 15:19| AA

    Çin'den ABD'nin "döviz manipülatörü" ithamına tepki

    Çin Halk Bankası (Merkez Bankası), ABD Hazine Bakanlığının Pekin yönetimini "döviz manipülatörü" olmakla itham etmesinden dolayı Çin'in derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

    Çin'den ABD'nin "döviz manipülatörü" ithamına tepki

    Banka'dan yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının Çin'i döviz manipülatörlüğü yapan ülke olarak nitelendirmesine ilişkin, "Çin, bundan derin üzüntü duyuyor." ifadesi kullanıldı.

    Söz konusu etiketlemenin, uluslararası kurallara zarar veren, küresel ekonomi ve finans piyasalarında önemli etkisi olacak tek taraflı ve korumacı bir tavır olduğu belirtildi.

    Çin para birimi yüen (yuan), son 11 yıldır dolar karşısındaki en düşük seviyesine gerilemişti.

    ABD Hazine Bakanlığı da yaptığı açıklamayla, Çin'i döviz manipülatörlüğü yapmakla suçlanmıştı.

    Çin para biriminin değer kaybı ve Çinli şirketlerin ABD'den tarım ürünleri alımını askıya alması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yönelik uyguladığı ilave vergi açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

    Trump, birkaç gün önce, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını duyurmuştu.

    Çin ve ABD'nin 12'ncisini Şanghay'da yaptığı ticaret müzakerelerinden somut bir anlaşma çıkmamış, sıradaki müzakerenin gelecek ay ABD'de yapılacağı açıklanmıştı.

    Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Trump, geçen ay Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde, ticaret müzakerelerine devam etme kararı almıştı.

     

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