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    HaberlerEkonomiÇinli BAIC Group, Daimler hisselerinin yüzde 5'ini satın aldı
    23.07.2019 - 11:53| DHA

    Çinli BAIC Group, Daimler hisselerinin yüzde 5'ini satın aldı

    Çin merkezli Beijing Automotive Industry Holdinge (BAIC Group) bağlı Investment Global Co Ltd., Almanya merkezli otomobil şirketi Daimler hisselerinin yüzde 5.0'ini satın aldı.

    Çinli BAIC Group, Daimler hisselerinin yüzde 5'ini satın aldı

    Financial Times'da yer alan habere göre Daimler CEO'su Ola Kallenius, söz konusu hisse satın alımıyla uzun süreli ortakları olan BAIC Group'un, şirketin uzun dönem yatırımcısı haline geldiğini söyledi ve Çin piyasasının önemine değindi. İki şirket arasındaki stratejik işbirliği 2003 yılında başlamıştı.

    BAIC Motorda yüzde 9.55 ve BAIC BluePark New Energy Technology Co.'da yüzde 3.0 hissesi bulunan Daimlere yapılan söz konusu yeni yatırım kapsamında BAIC Group, şirkette yüzde 2.48 doğrudan mülkiyet ve sermayenin yüzde 2.52'si olmak üzere ek oy kullanma hakkına sahip oldu.

    Söz konusu gelişmenin ardından Daimler hisseleri TSİ 11:09'da yüzde 1.95 değer kazanarak hisse başına 46.94 euroya ulaştı. Şirket, DAX endeksindeki yüzde 17.32 artışıyla karşılaştırıldığında yıl başından bu yana yüzde 2.08 büyüdü.

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