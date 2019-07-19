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    HaberlerEkonomiÇinli yatırımcılar Bursa’da
    19.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Çinli yatırımcılar Bursa’da

    Çin İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Songfeng Huang ve Çinli İş Adamları ve Sanayicileri Derneği heyeti, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli ile görüşen heyet, iki ülke arasındaki ticaretin ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda destek istedi.

    Çinli yatırımcılar Bursa’da

    Çin'in önde gelen 21 firmasından üst düzey yöneticilerin yer aldığı heyetle yapılan toplantıda Bursa ve Çin arasındaki ticaretin ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

    Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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