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    HaberlerEkonomiÇinliler 95 milyon liralık blok aldı
    15.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çinliler 95 milyon liralık blok aldı

    Gayrimenkul sektörü, yabancıya konut satışında son yıllarda sağladığı başarıdan moral bulmaya devam ediyor.

    Çinliler 95 milyon liralık blok aldı

    Onlarca ülkeden ilgi gören gayrimenkul sektöründe satışların ağırlıklı olarak Körfez ülkelerine yapıldığı belirtilirken, son dönemde Çinli yatırımcıların da Türkiye’ye olan taleplerinde artış görüldüğü ifade ediliyor. Çinliler ilgilerini ilerleterek, tek kalemde önemli satın almalar yapar hale de getirdi. Yabancılara gayrimenkul satan Nevita International adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Çinli bir vatandaşlık şirketine tek kalemde 95 milyon liralık blok satış yaptıklarını açıkladı. Faruk Akbal, “Kendi vatandaşları adına toplu alımlar gerçekleştiren Çinli vatandaşlık şirketi 2020 sonuna kadar 500 milyon liralık alım yapmayı hedefliyor. Çinlilerin Portekiz, Yunanistan ve Avrupa’ya ilgisi yoğundu ama artık Rotayı Türkiye’ye çevirdiler” diye konuştu.

    Dernek kurulacak

    Geçen yıla kadar ortalama 20 bine yaklaşan yabancıya konut satış adedinin  2018’de 39 bin adet olarak gerçekleştiğini hatırlatan Akbal, 2019 ilk 7 ayında ise yüzde 65 artış olduğunu söyledi. Türkiye’de ciddi bir ihracat kalemi oluşturduklarını kaydeden Akbal, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini, sektörün paydaşlarının katılımıyla dernekleşme çalışmasını başlattıklarını söyledi.

     

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