Çinliler ‘daimi’ yatırıma geldi

Çinli bankacılık devi ICBC Türkiye için iddialı. ICBC Turkey (Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, Türkiye’deki hedeflerinin uzun vadeli olduğunu söyledi.

“Gelecek 5 yıl içinde, Türkiye’yi çok önemli olaylar beklemekte. 2023’te, Türkiye Cumhuriyeti 100. kuruluş yıldönümünü kutlayacak ve Türkiye’nin gelecek dönem için iddialı hedefleri var” diyen Gao, şunları söyledi:

“ICBC Turkey olarak, ICBC’nin güçlü küresel ağı ve uzmanlığından aldığımız tam destekle özenle tasarlanmış stratejilerimizi devam ettirerek küresel bankacılıktaki seçkin pozisyonumuzu Türkiye’de de daimi bir isim haline getirmek istiyoruz.” Xiangyang Gao, şöyle devam etti:

“Türkiye ekonomisi için katma değer yaratmaya devam etmek istiyoruz. Türkiye ile Çin arasındaki bağları daha da güçlendirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesinin, yalnızca yerel ekonomiler için değil, aynı zamanda bölgesel ekonomiler için de karşılıklı fayda sağlayacağına inanıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendirmeye devam ediyoruz.”

Katalizör olacak

Xiangyang Gao, “ICBC’nin Türkiye’deki yapılanması olarak, iki ülke arasında ticareti ve yatırımları desteklemek suretiyle Çin-Türk ekonomik iş birliğinde katalizör olmak istiyoruz” dedi.

Xiangyang Gao sorularımızı yanıtladı.

Türkiye’de neden banka satın aldınız?

2014’te Türkiye pazarına girdik. 4 yılda ICBC Turkey ICBC Grubu’nun önemli bir uluslararası iştiraki haline geldi.

ICBC’nin Tekstil Bankası’nı alırken somut hedefleri vardı. ICBC global politikalarına paralel olarak Türkiye için önemli olan büyük projelere finansman sağlanması, uzun vadeli kârlılık ve büyüme stratejilerinin geliştirilmesi, Çin yuan’ının Türkiye’de kullanımının artırılması ve aktif büyüklüğümüzü artırmak hedeflerimizdi.

ICBC’nin güçlü ve uluslararası geniş ağı ile Türkiye’nin jeopolitik gücünden de yararlanarak Türkiye’deki altyapı ve sosyal projeler için finansal hizmetlerimizi kullanımına sunduk.

Türkiye’nin rolü nedir?

ICBC Turkey, uzun soluklu büyümek istiyor. Gün geçtikçe güçlü bir bölge oyuncusuna dönüşüyoruz. Avrupa’dan Asya’ya geniş bir yelpazede iş ortakları ve müşteriler arasında bir bağ oluşturmak suretiyle paydaşlarına ve müşterilerine katma değer yaratma stratejisini devam ettirecek.

ICBC’nin Türkiye’deki yapılanması olarak, iki ülke arasında ticareti desteklemek suretiyle Çin-Türk ekonomik iş birliğinde katalizör olmak istiyoruz. Küreselleşen işletmelere finansal destek sunmak ve ‘Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ kapsamındaki projelerin faaliyete geçirilmesine aracılık etmek için buradayız.

‘Türkiye’de eşsiz fırsat var’

Hangi alanlara ağırlık vereceksiniz?

Türkiye proje finansmanında eşsiz fırsatlar sunan bir ülke. Türkiye’deki büyük altyapı ve enerji projelerine finansman sağlayarak kurumsal bankacılık alanında ciddi bir hacim yakalamak, dijital bankacılıkta çeşitlendirilmiş satış ve hizmet kanallarıyla ürün yelpazemizi genişletmek ve yeni trendleri takip etmeye devam ederken pazardaki izlerimizin kalıcı olmasını sağlamak istiyoruz.

Aktif olmak istiyor

Gelecek planınız ne?

Türkiye’nin merkezinde bulunduğu bölgenin, Kuşak ve Yol İnisiyatifinin hayata geçirilmesinden kazançlı çıkacağına inanıyor ve Türkiye’nin jeopolitik konumunu avantajımıza dönüştürerek, bu bölgesel piyasada da aktif rol oynamak istiyoruz. Ekonomik ve sosyal gelişimin desteklenmesi, Türkiye’de ve geniş bir coğrafyada artan genç nüfusun ihtiyaçlarını mükemmel şekilde karşılamaya yardımcı olacak.

Yatırımlara katkı yapacak

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, şöyle konuştu:

“Aslında kısa bir zaman diliminde, çok sayıda önemli ticari iş birliğine imza attık. Türkiye’deki ana odağımız, “Kuşak ve Yol Projesi” ve “Orta Koridor Planı” ile bağlantılı olarak, yerli Türk işletmelerinin ve büyük ölçekli Çinli işletmelerin ticaret ve yatırımlarına katkıda bulunmak, Türkiye’deki ve komşu bölgelerdeki büyük projelere finansman sağlamak.”