Çinliler fındık peşinde

Türkiye, yüksek rekolte ve ihracat artışının da etkisiyle dünyada bir kez daha Türk fındığının liderliğini gösterecek. Dünyadaki fındık üreticisi ülkelerin bu yıl üretimlerinin düşük kalması tahmin edilirken, Türkiye’de son yılların en yüksek üretim oranına ulaşılacak. Yurt içi piyasalardaki canlılığın, global fındık piyasasında da karşılığını bulmasıyla gıda devleri Karadeniz ziyaretlerini de artırdı. Türkiye’nin daha önce ‘Fındık Tanıtım Grubu’ ve ardından ‘Türkiye Tanıtım Grubu’ ile devam ettiği fındık tanıtım çalışmalarının sayesinde fındık ihracatında ilk 10 ülke arasına giren Çinliler de yine Karadeniz’deydi. Türkiye’den önemli miktarda fındık ithalatı gerçekleştiren COFCO Grubu’na bağlı COFCO Sundry şirketi ‘Özel Nitelikli Alım Heyeti’ programı kapsamında Giresun’a gelirken, yeni iş bağlantıları gerçekleştirildi.

Fındıkta dünyanın en güçlü ülkesi Türkiye’de 39 ilde, 728 bin hektar alanda fındık üretimi yapılırken, bu yıl 770 bin tonun üzerinde önemli bir rekolte bekleniyor. 2017 yılı verilerine göre, 17.6 milyar dolar olarak gerçekleşen tarım ve gıda ürünleri ihracatının yüzde 9’u fındık ürününe ait.

Hedefi vurduk

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, Çin’in daha önce fındıkta Türkiye’nin hedef pazarı olduğunu belirtirken, ‘Şimdi artık mevcut pazarımız’ ifadesini kullandı. Çin’in Türkiye’nin en çok fındık ihracatı yaptığı ilk 10 ülke arasında bulunduğunu anlatan Sevinç, “2000’de 200 ton ile başladığımız ihracatta şimdi 10 bin tonlara geldik. 2019 Temmuz ayı itibarıyla Çin’e 8 bin ton karşılığında 58 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi. Sezonun bitimine bir ay daha süre olmasına rağmen şimdiden tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaşılarak rekor kırılmıştır. İhracatımızda en güçlü mevcut pazarlarımız arasında ise; İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, İngiltere, Çin var” dedi.

Sevinç, üretim ve fiyat politikasına bağlı olarak ülkeye yıllık 10 bin ton olan fındık ihracatının 10 yıla kadar 50 bin ton seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

‘ABD’ satışları artırdı

Amerika ile Çin arasındaki gerginlik, beraberinde ticaret savaşlarını getirince; bundan önemli paylardan birini de tarım sektörü aldı. Daha önce Amerika’nın ürettiği 40-45 bin ton fındığın düşük randımanlısını Çin’e sattığını belirten Sevinç, Çin’in kapıları kapatmasıyla oldukça azaldığını söyledi. Sevinç, “Ancak o kapının kapanması Türkiye’ye fayda sağladı. Son birkaç aydır Çin’in Türkiye’ye ilgisi ve alımı daha da arttı” dedi.

Türk fındığına olan ilginin uzun vadede devam edeceğine dikkat çeken İlyas Edip Sevinç, bunun ihracat rakamlarına yansıması için üretimin, verimin, kalitenin artırılması gerektiğini söyledi. Sevinç, “Türkiye fındıkta kendine 800 bin tonun altına düşmemeyi görev edinmeli. Tek konuşulan şey fiyat. Üretim arttıkça kazanacağız. Türkiye, dünya fındık üretiminin yüzde 80’ini elinde bulundururken, bu oran yüzde 70’in altına kadar düştü. Gürcistan, Azerbaycan, İtalya, Amerika üretimleri artırmaya çalışıyor” diye konuştu.

‘İhracatta kazanamıyor’

Dünya fındık üretiminde Türkiye, tekel olsa da, ihracattan kazandığı para giderek azalıyor. Fındıkta 3.5 milyar dolar ihracat hedefi varken, en yüksek oran 2014/2015 sezonunda 2.8 milyar dolar ile görüldü.

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, daha önce gündeme getirdiği fındık ihracatı konusunda, Türkiye’nin sattığı fındığa rağmen kazancının düşük kaldığını ifade etti. Yıldırım, “Türkiye, dünya fındık üretiminin ve ihracatının yüzde 70’ine sahip, fakat fındık politikasını belirlemede aynı güce sahip değil. Fındığın fiyatını, piyasasını fındık alıcıları belirliyor. Türkiye artık fındık ihracatında kazanan taraf olmak için yeni ve sürdürülebilir bir program oluşturmalı” dedi.