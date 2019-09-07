Cinsiyet eşitliği ile ucuzlayan kredi

Türkiye’nin en büyük rüzgar santrali olacak bu projenin finansmanında, Türkiye’de ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen “gender loan” (cinsiyet eşitliği kredisi) yapısı kuruldu. Gender loan kapsamında her yıl yapılacak değerlendirmede, projenin performansı iyileşirse (şirket, çalışanları arasında cinsiyet eşitliğini daha iyi konuma getirdikçe) kredi vadesi boyunca hem nakdi kredi faizinde, hem de gayri nakdi kredi komisyonunda düşüş gerçekleşecek. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Türkiye’de ve dünyada bir ilk olan ürünü hayata geçirdik” dedi.