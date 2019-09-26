Çırak sayısı 1 yılda yüzde 10 azaldı

Palandöken, yazılı açıklamasında, usta-çırak geleneğiyle iş öğrenen esnaf ve sanatkarların yanlarında çalıştıracak çırak ve kalfa bulmakta sıkıntı çektiğini ifade etti.

Gençlerin okullarda verilen eğitimin yanında usta ellerde iş öğrenip meslek sahibi olmaları için çıraklığın cazip hale getirilmesi gerektiğini belirten Palandöken, bunun için de çıraklık ve stajyerlik dönemlerindeki prim gün sayılarının emeklilikteki prim gün sayısına dahil edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Palandöken, yapılan çalışmalar sayesinde çırak sayısında kısa dönemli yükselişler olduğuna işaret ederek, "2007 yılında 187 bin 927 olan çırak sayısı 2016 yılına kadar yüzde 60 düşerek 74 bin 203'e kadar geriledi. 2016 yılında çıraklık öğrencilerinin lise diploması almalarının önü açılınca çırak sayısı yeniden yükselişe geçmiş ve 133 bin 450'ye çıkmıştı. 2017'de 131 bini geçen çırak sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 düşerek 119 bin 451 oldu." ifadelerini kullandı.

Çırak sayısı azaldıkça esnaf ve sanatkarların yanında iş öğretecek eleman bulamadığını vurgulayan Palandöken, "Öte yandan çok sayıda gencimiz de işsizlikten yakınıyor. Bu yüzden çıraklık bir an önce cazip hale getirilmeli. Geçmiş yıllarda staj yapan çok sayıda kişi, staja başlama tarihinin SGK giriş tarihi olarak kabul edilmesini istiyor." değerlendirmesinde bulundu.