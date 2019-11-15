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    HaberlerEkonomi HaberleriCiro endeksi arttı
    15.11.2019 - 10:16 | | AA

    Ciro endeksi arttı

    Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artış gösterdi.

    Ciro endeksi arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

    Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 yükseldi.

    Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise aynı ayda bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.

    Sanayi ve inşaat endeksleri

    Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,7 artış kaydetti.

    İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalış gösterdi.

    Ticaret ve hizmet endeksleri

    Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, söz konusu ayda geçen yılın eylül ayına göre yüzde 11,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı.

    Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Eylül 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi.

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış kaydetti.

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