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    Haberler EkonomiCiro endeksinde artış
    16.09.2019 - 10:21 | | AA

    Ciro endeksinde artış

    Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış gösterdi.

    Ciro endeksinde artış

     

    Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

    Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 yükseldi.

    Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.

    Sanayi ve inşaat endeksleri

    Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı.

    İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 9,2 artış gösterdi.

    Ticaret ve hizmet endeksleri

    Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, söz konusu ayda geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 12,2, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

    Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Temmuz 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,6 artış kaydetti.

     

    Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.
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